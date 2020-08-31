futebol

Uefa sorteia confrontos da segunda fase prévia da Liga Europa; veja jogos

Ao todo, 92 equipes permanecem na competição e precisarão de três fases eliminatórias antes da fase de grupos. Milan e Tottenham conhecem seus adversários...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 18:33

LanceNet

Crédito: Fabrice COFFRINI / AFP
A Uefa sorteou nesta segunda-feira os confrontos da segunda fase eliminatória da Liga Europa temporada 2020/21. Ao todo, 92 equipes ainda estão no torneio, com equipes importantes como Milan e Tottenham. Esta fase será realizada em jogo único e, para chegar à fase de grupos, ainda será necessário passar por outras duas eliminatórias.O Milan, de volta a uma competição europeia, encara o Shamrock Rovers, da Irlanda, no dia 16 de setembro, fora de casa. Já o Tottenham de José Mourinho, que na última temporada chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões, pega o Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária, na casa do adversário.
VEJA TODOS OS 46 CONFRONTOS DA SEGUNDA FASE DA LIGA EUROPA​Lokomotiv Plovdiv (BUL) x Tottenham (ING)Shamrock Rovers (IRL) x Milan (ITA)FK Borac Banja Luka (BOS) x Rio Ave (POR)Progres Niederkorn (LUX) x Willem II (HOL)Lincoln Red Imps (GIB) x Rangers (ESC)Honved (HUN) x Malmo (SUE)Servette (SUI) x Reims (FRA)Lokomotive Tbilisi (GEO) x Dínamo de Moscou (RUS)Neftci (AZE) x Galatasaray (TUR)Hammarby (SUE) x Lech Poznan (POL)Maccaibi Haifa (ISR) / FK Zeljenznicar (BOS) x Kairat Almaty (KAZ)B36 Torshavn (FAR) x The New Saints (GAL)Backa Topola (SER) x FCSB (ROM)Sfintul Gheorge Suruceni (MAC) x Partizan (SER)Kukesi (ALB) x Wolfsburg (ALE)NK Osijek (CRO) x Basel (SUI)Renova (MAC) x Hajduk Spalato (CRO)DAC 1904 (ESL) x Jablonec (RCH)Kayzar Kyzylorda (KAZ) x Apoel (CHP)Coleraine (IRN) x Motherwell (ESC)Teuta (ALB) x Granada (ESP)Viking (NOR) x Aberdeen (ESC)CSKA Sofia (BUL) x Bate Borisov (BIE)KF Laci (ALB) x Hapoel Beer-Sheva (ISR)Ventspils (LET) x Rosenborg (NOR)Olimpia Lubiana (ESV) x HSK Zrinjski (BOS)Piast Gliwice (POL) x Hartberg (AUT)Hibernians (MAL) x Fehervar (HUN)Nomme Kalju (EST)/NS Mura (ESL) x Aarhus (DIN)IFK Goteborg (SUE) x Copenhagen (DIN)OFI Creta (GRE) x Apollon Limassol (CHP)Bala Town (GAL) x Standard Liége (BEL)Botosani (ROM) x Shkendija (MAC)Aris Thossaloniki (GRE) x Kolos Kovalivka (UCR)Riteriai (LIT) x Slovan Liberec (RCH)Bodoe Glimt (NOR) x Zalgiris Vlinius (LIT)Inter Escaldes (AND) x Dundalk (IRL)KuPS (FIN) x Slovan Bratislava (ESL)Linfield (IRN) x Floriana (MAL)Riga (LET) x Tre Fiori (SMR)Djurgarden (SUE) x Europa (GIB)Flora Talinn (EST) x Reykjavik (ISL)Sileks (MAC) x Drita (KOS)Astana (KAZ) x Buducnost Podgorica (MON)Ararat-Armenia (ARM) x Fola Esch (LUX)Connah’s Quay Nomads (GAL) x Dinamo Tbilisi (GEO)

