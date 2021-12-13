Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Uefa sorteia confronto de mata-mata da Liga Europa e Barcelona encara o Napoli antes das oitavas de final
futebol

Uefa sorteia confronto de mata-mata da Liga Europa e Barcelona encara o Napoli antes das oitavas de final

Equipes que terminaram na 3ª colocação na Champions League enfrenta os times que finalizaram a fase de grupos da Europa League na vice-liderança de suas chaves...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 09:28

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 09:28

A Uefa sorteou os confrontos da Liga Europa e o Barcelona encara o Napoli no confronto de mata-mata que vale vaga nas oitavas de final do torneio. O Sevilla, maior campeão da competição e que tem a chance de fazer uma final em casa, duela contra o Dínamo Zagreb.O Borussia Dortmund, de Erling Haaland, também chega como um dos grandes favoritos e enfrenta o Rangers. A Atalanta, equipe que conseguiu boas campanhas nas últimas Champions League, encara o Olympiacos e é grande favorita no confronto.
Os confrontos de ida serão realizados no dia 17 de fevereiro, enquanto a volta será no dia 24 do mesmo mês. Após a definição dos resultados dos dezesseis avos de finais, os classificados serão sorteados com os clubes que terminaram a fase de grupos da Europa League na liderança e que já estão garantidas nas oitavas de final.
Lyon, Monaco, Spartak Moscou, Frankfurt, Galatasaray, Estrela Vermelha, Bayer Leverkusen e West Ham entram em campo pelo torneio da Uefa apenas nos dias 10 e 17 de março. O sorteio das oitavas de final acontece no dia 25 de fevereiro.
CONFIRA OS CONFRONTOS DO MATA-MATA DA LIGA EUROPA:​Sevilla x Dínamo ZagrebAtalanta x OlympiacosRB Leipzig x Real SociedadBarcelona x Napoli​Zenit x BetisDortmund x Rangers​Sheriff x Braga​Porto x Lazio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados