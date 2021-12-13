Uefa sorteia confronto de mata-mata da Liga Europa e Barcelona encara o Napoli antes das oitavas de final

A Uefa sorteou os confrontos da Liga Europa e o Barcelona encara o Napoli no confronto de mata-mata que vale vaga nas oitavas de final do torneio. O Sevilla, maior campeão da competição e que tem a chance de fazer uma final em casa, duela contra o Dínamo Zagreb.O Borussia Dortmund, de Erling Haaland, também chega como um dos grandes favoritos e enfrenta o Rangers. A Atalanta, equipe que conseguiu boas campanhas nas últimas Champions League, encara o Olympiacos e é grande favorita no confronto.
Os confrontos de ida serão realizados no dia 17 de fevereiro, enquanto a volta será no dia 24 do mesmo mês. Após a definição dos resultados dos dezesseis avos de finais, os classificados serão sorteados com os clubes que terminaram a fase de grupos da Europa League na liderança e que já estão garantidas nas oitavas de final.
Lyon, Monaco, Spartak Moscou, Frankfurt, Galatasaray, Estrela Vermelha, Bayer Leverkusen e West Ham entram em campo pelo torneio da Uefa apenas nos dias 10 e 17 de março. O sorteio das oitavas de final acontece no dia 25 de fevereiro.
CONFIRA OS CONFRONTOS DO MATA-MATA DA LIGA EUROPA:Sevilla x Dínamo ZagrebAtalanta x OlympiacosRB Leipzig x Real SociedadBarcelona x NapoliZenit x BetisDortmund x RangersSheriff x BragaPorto x Lazio