Uefa sorteia chaves da Nations League, que terá Alemanha, Inglaterra e Itália no mesmo grupo

Após cair nas graças do torcedor e fazer sucesso na Europa, a Nations League irá para sua terceira edição. E nesta quinta-feira, a Uefa sorteou as chaves da próxima temporada do torneio, que será realizado entre 2022 e 2023. O principal destaque fica para o Grupo 3 da Liga A (também chamada de primeira divisão), que terá Alemanha, Inglaterra e Itália. Atual campeã da competição, a França caiu no Grupo 1 e terá como principal concorrente a Dinamarca, que venceu nove dos dez jogos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Espanha e Portugal se encaram no Grupo 2, enquanto Bélgica e Holanda medem forças no Grupo 4.

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A Nations League começará em junho de 2022, com 16 seleções divididas em quatro grupos de quatro equipes nas três primeiras divisões, além de mais sete times na quarta divisão, totalizando, assim, as 55 seleções-membros da Uefa.

Na Ligas B, C e D, o primeiro de cada chave sobe para a primeira divisão, enquanto o lanterna das Ligas A, B e C é rebaixado.

As seleções se enfrentarão em casa e fora na fase de grupos, entre junho e setembro do próximo ano. Na primeira divisão, o líder de cada chave avança para o Final Four, com semifinal e final disputadas em jogo único, em junho de 2023.

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LIGA AGrupo 1: França, Dinamarca, Croácia e ÁustriaGrupo 2: Espanha, Portugal, Suíça e República TchecaGrupo 3: Itália, Alemanha, Inglaterra e HungriaGrupo 4: Bélgica, Holanda, Polônia e País de Gales

LIGA BGrupo 1: Ucrânia, Escócia, Irlanda e ArmêniaGrupo 2: Islândia, Rússia, Israel e AlbâniaGrupo 3: Bósnia e Herzegovina, Finlândia, Romênia e MontenegroGrupo 4: Suécia, Noruega, Sérvia e Eslovênia

LIGA CGrupo 1: Turquia, Luxemburgo, Lituânia e Ilhas FaroéGrupo 2: Irlanda do Norte, Grécia, Kosovo, Chipre/EstôniaGrupo 3: Eslováquia, Bielorrússia, Azerbaijão e Cazaquistão/MoldáviaGrupo 4: Bulgária, Macedônia do Norte, Geórgia e Gibraltar