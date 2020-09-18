Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Uefa sorteia chaveamento da fase de playoffs da Liga Europa; veja jogos

Clubes como Milan e Tottenham disputam as preliminares da competição...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 10:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 10:04
Crédito: Divulgação/UEFA
A Uefa realizou na manhã desta sexta-feira o chaveamento da fase de playoffs da Liga Europa, que antecedem a fase de grupos. No total, sete clubes entram nessa fase e se juntam aos classificados da terceira rodada de qualificação. São eles: Young Boys (Suíça), Dinamo Zagreb (Croácia), Qarabag (Azerbaijão), Tirana (Albânia), Estrela Vermelha (Sérvia), Dynamo Brest (Belarus) e Ludogorets (Bulgária).Na terceira fase, clubes como Milan, Tottenham, Wolfsburg e Granada ainda buscam classificação para a etapa seguinte, mas já têm adversários definidos caso avancem. As partidas serão realizadas no primeiro dia de outubro.
Vale lembrar que a Uefa divide o chaveamento da Liga Europa em dois: há a rota dos campeões, formadas por times eliminados nas fases iniciais da Liga dos Campeões, e a rota principal, formada por clubes qualificados via ligas e copas nacionais.
O caminho mais complicado até aqui é o do Milan. A equipe italiana enfrenta o Bodo/Glimt, da Noruega, na terceira fase. Porém, caso avance, pega o vencedor de Rio Ave (Portugal) e Besiktas (Turquia) na pré-fase de grupos.
Veja o chaveamento completo:
Rota dos campeões:Ararat-Armenia/NK Celje x Estrela VermelhaDynamo Brest x LudogoretsSarajevo/Buducnost x Riga/CelticLegia Varsóvia/KF Drita x QarabagSheriff/Dundalk x KÍ/Dinamo TbilisiYoung Boys x TiranaDinamo Zagreb x Floriana/Flora TallinnDjurgardens/Cluj x KuPS/Suduva
Rota principal:Hapoel Beer-Sheva/Motherwell x Viktoria Plzen/SonderjyskeRosenborg/Alanyaspor x Mura/PSVSt. Gallen/AEK x Wolfsburg/DesnaBasel/Anorthosis x CSKA Sofia/B36Sporting/Aberdeen x LASK Linz/DunajskáCharleroi/Partizan x Apollon/Lech PoznanBesiktas/Rio Ave x Milan/Bodo/GlimtCopenhagen/Piast x Rijeka/KolosMalmö/Lokomotiva Zagreb x Granada/Lokomotive TbilisiShkendija/Tottenham x Rostov/Maccabi HaifaFCSB/Slovan Liberec x Apoel/ZrinjskiStandard Liège/Vojvodina x Fehérvár/ReimsWillem II/Rangers x Galatasaray/Hajduk Split

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados