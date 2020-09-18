Uefa sorteia chaveamento da fase de playoffs da Liga Europa; veja jogos

A Uefa realizou na manhã desta sexta-feira o chaveamento da fase de playoffs da Liga Europa, que antecedem a fase de grupos. No total, sete clubes entram nessa fase e se juntam aos classificados da terceira rodada de qualificação. São eles: Young Boys (Suíça), Dinamo Zagreb (Croácia), Qarabag (Azerbaijão), Tirana (Albânia), Estrela Vermelha (Sérvia), Dynamo Brest (Belarus) e Ludogorets (Bulgária).Na terceira fase, clubes como Milan, Tottenham, Wolfsburg e Granada ainda buscam classificação para a etapa seguinte, mas já têm adversários definidos caso avancem. As partidas serão realizadas no primeiro dia de outubro.
Vale lembrar que a Uefa divide o chaveamento da Liga Europa em dois: há a rota dos campeões, formadas por times eliminados nas fases iniciais da Liga dos Campeões, e a rota principal, formada por clubes qualificados via ligas e copas nacionais.
O caminho mais complicado até aqui é o do Milan. A equipe italiana enfrenta o Bodo/Glimt, da Noruega, na terceira fase. Porém, caso avance, pega o vencedor de Rio Ave (Portugal) e Besiktas (Turquia) na pré-fase de grupos.
Veja o chaveamento completo:
Rota dos campeões:Ararat-Armenia/NK Celje x Estrela VermelhaDynamo Brest x LudogoretsSarajevo/Buducnost x Riga/CelticLegia Varsóvia/KF Drita x QarabagSheriff/Dundalk x KÍ/Dinamo TbilisiYoung Boys x TiranaDinamo Zagreb x Floriana/Flora TallinnDjurgardens/Cluj x KuPS/Suduva
Rota principal:Hapoel Beer-Sheva/Motherwell x Viktoria Plzen/SonderjyskeRosenborg/Alanyaspor x Mura/PSVSt. Gallen/AEK x Wolfsburg/DesnaBasel/Anorthosis x CSKA Sofia/B36Sporting/Aberdeen x LASK Linz/DunajskáCharleroi/Partizan x Apollon/Lech PoznanBesiktas/Rio Ave x Milan/Bodo/GlimtCopenhagen/Piast x Rijeka/KolosMalmö/Lokomotiva Zagreb x Granada/Lokomotive TbilisiShkendija/Tottenham x Rostov/Maccabi HaifaFCSB/Slovan Liberec x Apoel/ZrinjskiStandard Liège/Vojvodina x Fehérvár/ReimsWillem II/Rangers x Galatasaray/Hajduk Split