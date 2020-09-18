Uefa sorteia chaveamento da fase de playoffs da Liga Europa; veja jogos

A Uefa realizou na manhã desta sexta-feira o chaveamento da fase de playoffs da Liga Europa, que antecedem a fase de grupos. No total, sete clubes entram nessa fase e se juntam aos classificados da terceira rodada de qualificação. São eles: Young Boys (Suíça), Dinamo Zagreb (Croácia), Qarabag (Azerbaijão), Tirana (Albânia), Estrela Vermelha (Sérvia), Dynamo Brest (Belarus) e Ludogorets (Bulgária).Na terceira fase, clubes como Milan, Tottenham, Wolfsburg e Granada ainda buscam classificação para a etapa seguinte, mas já têm adversários definidos caso avancem. As partidas serão realizadas no primeiro dia de outubro.