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futebol

Uefa rescinde parceria com empresa russa no valor de R$ 455 milhões

Gazprom é uma estatal de gás da Rússia e era um dos principais patrocinadores da entidade europeia
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Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 19:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 19:39
Nesta segunda-feira, a Uefa rescindiu o patrocínio com a Gazprom - empresa de gás russa que ia fornecer uma quantia de 78 milhões de euros (R$ 455 milhões) nos próximos dois anos. A decisão se deu devido ao conflito militar da Rússia com a invasão à Ucrânia.> Fifa proíbe a Rússia de jogar as Eliminatórias e Copa do Mundo do Qatar
O logotipo da Gazprom já não será promovido nas partidas das oitavas de final da Champions League, que acontecem nos dias 8 e 9 de março.
A empresa já havia encerrado o contrato com o Schalke 04, clube da Alemanha, antes da decisão da Uefa. A parceria entre o time alemão e a Gazprom durou 15 anos.
A Gazprom é a maior empresa russa do ramo de energia e também a maior exportadora de gás do planeta, sendo fornecedora fundamental para diversos países europeus com economia forte. A estatal também patrocina o Zenit e dá o nome ao estádio do clube (Gazprom Arena ou Estádio de São Petersburgo), que seria a sede da final da Champions League 2021/2022.
Crédito: AleksanderCeferin-presidentedaUefa(Foto:AndreasSolaro/AFP

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