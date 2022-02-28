Uefa rescinde parceria com empresa russa no valor de R$ 455 milhões

Nesta segunda-feira, a Uefa rescindiu o patrocínio com a Gazprom - empresa de gás russa que ia fornecer uma quantia de 78 milhões de euros (R$ 455 milhões) nos próximos dois anos. A decisão se deu devido ao conflito militar da Rússia com a invasão à Ucrânia.> Fifa proíbe a Rússia de jogar as Eliminatórias e Copa do Mundo do Qatar

O logotipo da Gazprom já não será promovido nas partidas das oitavas de final da Champions League, que acontecem nos dias 8 e 9 de março.

A empresa já havia encerrado o contrato com o Schalke 04, clube da Alemanha, antes da decisão da Uefa. A parceria entre o time alemão e a Gazprom durou 15 anos.

A Gazprom é a maior empresa russa do ramo de energia e também a maior exportadora de gás do planeta, sendo fornecedora fundamental para diversos países europeus com economia forte. A estatal também patrocina o Zenit e dá o nome ao estádio do clube (Gazprom Arena ou Estádio de São Petersburgo), que seria a sede da final da Champions League 2021/2022.