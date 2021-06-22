Uefa proíbe iluminação nas cores do arco-íris na Allianz Arena

A Uefa rejeitou um pedido feito por Dieter Reiter, prefeito de Munique, para que a Allianz Arena fosse iluminada por fora com as cores do arco-íris. O governante gostaria de fazer um protesto contra uma lei anti-LGBT aprovada na Hungria no confronto entre alemães e húngaros pela Eurocopa.O país do leste europeu proibiu a circulação conteúdos infantis que mostrem pessoas gays ou transgêneras. A entidade que regula o futebol europeu afirmou apoiar a causa LGBT, mas que deve se manter "politicamente neutra" e por isso não pôde aprovar o requerimento.
O ministro de Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, comemorou a decisão da Uefa e disse que "o bom senso prevalece" na entidade por não acompanhar o que chamou de "provocação política" por parte da prefeitura de Munique.
Alemanha e Hungria se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). A equipe de Joachim Low busca vencer e se classificar para as oitavas de final, enquanto o time dirigido por Marco Rossi sonha com um triunfo e uma qualificação histórica em um grupo que também conta com França e Portugal.