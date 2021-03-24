Uefa pode mudar sistema do Fair Play Financeiro em 2022

A Uefa estuda uma mudança na forma como os clubes podem gastar o dinheiro que possuem e o Fair Play Financeiro fica ameaçado, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. As equipes mais ricas podem se beneficiar, pois os próprios times iriam definir seus limites financeiros. Atualmente, as entidades só podem gastar o que recebem.O sistema do Fair Play Financeiro está praticamente congelado desde o início da pandemia da Covid-19 por conta da crise econômica que afeta os clubes. A maioria perdeu receitas de televisão e bilheteria e suas contas estão no vermelho. Com isso, a Uefa pode definir uma mudança ainda nesta quinta-feira para ser implantada a partir de 2022.