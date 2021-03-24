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Uefa pode mudar sistema do Fair Play Financeiro em 2022

Por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19, clubes podem passar a definir seus limites de gastos com contratações nas janelas de transferências...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 11:50

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 11:50
Crédito: Clubes mais ricos podem levar vantagem com possível mudança da Uefa (Divulgação
A Uefa estuda uma mudança na forma como os clubes podem gastar o dinheiro que possuem e o Fair Play Financeiro fica ameaçado, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. As equipes mais ricas podem se beneficiar, pois os próprios times iriam definir seus limites financeiros. Atualmente, as entidades só podem gastar o que recebem.O sistema do Fair Play Financeiro está praticamente congelado desde o início da pandemia da Covid-19 por conta da crise econômica que afeta os clubes. A maioria perdeu receitas de televisão e bilheteria e suas contas estão no vermelho. Com isso, a Uefa pode definir uma mudança ainda nesta quinta-feira para ser implantada a partir de 2022.
O Fair Play Financeiro foi criado para frear a atividade das equipes mais poderosas no mercado e qualquer mudança nesta norma deve ser desenhada pelas leis da União Europeia e aprovada pelo Parlamento Europeu. A Uefa também discute outras possibilidades de mudança, mas não há nada definitivo.

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