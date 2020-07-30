Uefa pode mudar local de jogo entre Barça e Napoli por conta da Covid-19

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

O jogo entre Barcelona e Napoli pelas oitavas de final da Liga dos Campeões pode não ser realizado na Catalunha, de acordo com o programa “El Món a RAC1”. A Uefa perguntou ao Departamento de Saúde da região espanhola sobre a situação da pandemia de Covid-19 após assistir um crescimento no número de casos, mas nenhuma definição foi tomada.

Segundo o jornal “Mundo Deportivo”, as autoridades de saúde da Catalunha asseguram que o duelo possa ser realizado em Barcelona, no Camp Nou, como previsto inicialmente. E entidade máxima do futebol europeu deve dar algum posicionamento sobre o assunto até este fim de semana, quando irá restar uma semana para a decisão que será disputada no dia oito de agosto.