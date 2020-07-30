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Uefa pode mudar local de jogo entre Barça e Napoli por conta da Covid-19

Número de casos cresce na Catalunha e entidade máxima do futebol europeu busca escutar autoridades sanitárias da região para tomar uma decisão sobre a partida...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 08:35

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 08:35
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
O jogo entre Barcelona e Napoli pelas oitavas de final da Liga dos Campeões pode não ser realizado na Catalunha, de acordo com o programa “El Món a RAC1”. A Uefa perguntou ao Departamento de Saúde da região espanhola sobre a situação da pandemia de Covid-19 após assistir um crescimento no número de casos, mas nenhuma definição foi tomada.
Segundo o jornal “Mundo Deportivo”, as autoridades de saúde da Catalunha asseguram que o duelo possa ser realizado em Barcelona, no Camp Nou, como previsto inicialmente. E entidade máxima do futebol europeu deve dar algum posicionamento sobre o assunto até este fim de semana, quando irá restar uma semana para a decisão que será disputada no dia oito de agosto.
A Uefa segue o mesmo protocolo para as outras cidades que receberão jogos dos seus times em casa, como Munique, Manchester e Turim. Caso a partida não possa ser realizada na Espanha, a alternativa seria levar o jogo para Portugal, sede da fase final da Liga dos Campeões.

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