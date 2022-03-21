Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Uefa permite inscrição de até dois atletas que jogam na Ucrânia e Rússia

Entidade mudou o regulamento de suas competições e vai aceitar a inscrição de jogadores com contratos suspensos com clubes ucranianos e russos
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 16:16

Publicado em 21 de Março de 2022 às 16:16

A Uefa alterou nesta segunda-feira o regulamento de suas competições para que os clubes possam inscrever até dois jogadores que têm contrato com equipes da Ucrânia e Rússia, por conta da guerra entre os países.> Fifa libera quantia milionária para ajudar vítimas da guerra na Ucrânia
Os clubes que ainda disputam as competições da Uefa (Champions League, Liga Europa e Conference League) têm até o dia 1º de abril para inscrever os jogadores. A medida vale também para o futebol feminino.
No início do mês, a Fifa informou que os jogadores de clubes ucraianos e russos teriam seus contratos suspensos até o fim da temporada. Com isso, os atletas ficaram livres para assinar com novas equipes até o dia 07 de abril.
Crédito: AleksanderCeferin,presidentedaUefa(Foto:AndreasSolaro/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados