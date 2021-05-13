Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Uefa oficializa final da Champions League no Estádio do Dragão

Manchester City e Chelsea duelarão no campo do Porto, que terá capacidade de receber seis mil torcedores de cada equipe...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 10:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 10:01
Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
O palco da final da Liga dos Campeões foi oficializado pela Uefa. Nesta quinta-feira, a entidade máxima do futebol europeu confirmou que o Estádio do Dragão, em Portugal, receberá Manchester City e Chelsea, no dia 29, às 16h (de Brasília).
Seis mil torcedores de cada lado são esperados no Dragão. O estádio foi escolhido após dificuldades de viagens para Istambul, onde estava marcada a disputa da final. O governo do Reino Unido colocou a Turquia em sua lista vermelha de destinos turísticos, ou seja, caso a final fosse no país, nenhum dos torcedores ingleses seria capaz de viajar para o jogo.Em nota oficial, a Uefa garantiu que tentou de tudo para que a final fosse disputada na Inglaterra, mas, "apesar dos esforços exaustivos da federação, não foi possível obter as isenções necessárias do regime de quarentena do Reino Unido".
- Acho que todos podemos concordar que esperamos nunca passar um ano como o que acabamos de suportar. Os torcedores tiveram que sofrer mais de doze meses sem poder ver seus times ao vivo e chegar à final da Liga dos Campeões é o ápice do futebol de clubes. Privar esses adeptos da oportunidade de verem o jogo em pessoa não era uma opção e estou muito satisfeito por este compromisso ter sido alcançado. Depois do ano que a torcida vem sofrendo, não é certo que não tenham a chance de assistir aos seus times no maior jogo da temporada - disse o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados