Uefa oficializa final da Champions League no Estádio do Dragão

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O palco da final da Liga dos Campeões foi oficializado pela Uefa. Nesta quinta-feira, a entidade máxima do futebol europeu confirmou que o Estádio do Dragão, em Portugal, receberá Manchester City e Chelsea, no dia 29, às 16h (de Brasília).

Seis mil torcedores de cada lado são esperados no Dragão. O estádio foi escolhido após dificuldades de viagens para Istambul, onde estava marcada a disputa da final. O governo do Reino Unido colocou a Turquia em sua lista vermelha de destinos turísticos, ou seja, caso a final fosse no país, nenhum dos torcedores ingleses seria capaz de viajar para o jogo.Em nota oficial, a Uefa garantiu que tentou de tudo para que a final fosse disputada na Inglaterra, mas, "apesar dos esforços exaustivos da federação, não foi possível obter as isenções necessárias do regime de quarentena do Reino Unido".