Uefa oficializa final da Champions League no Estádio do Dragão

O palco da final da Liga dos Campeões foi oficializado pela Uefa. Nesta quinta-feira, a entidade máxima do futebol europeu confirmou que o Estádio do Dragão, em Portugal, receberá Manchester City e Chelsea, no dia 29, às 16h (de Brasília).
Seis mil torcedores de cada lado são esperados no Dragão. O estádio foi escolhido após dificuldades de viagens para Istambul, onde estava marcada a disputa da final. O governo do Reino Unido colocou a Turquia em sua lista vermelha de destinos turísticos, ou seja, caso a final fosse no país, nenhum dos torcedores ingleses seria capaz de viajar para o jogo.Em nota oficial, a Uefa garantiu que tentou de tudo para que a final fosse disputada na Inglaterra, mas, "apesar dos esforços exaustivos da federação, não foi possível obter as isenções necessárias do regime de quarentena do Reino Unido".
- Acho que todos podemos concordar que esperamos nunca passar um ano como o que acabamos de suportar. Os torcedores tiveram que sofrer mais de doze meses sem poder ver seus times ao vivo e chegar à final da Liga dos Campeões é o ápice do futebol de clubes. Privar esses adeptos da oportunidade de verem o jogo em pessoa não era uma opção e estou muito satisfeito por este compromisso ter sido alcançado. Depois do ano que a torcida vem sofrendo, não é certo que não tenham a chance de assistir aos seus times no maior jogo da temporada - disse o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin.