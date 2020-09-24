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futebol

Uefa mantém cinco substituições na Liga dos Campeões e Liga Europa

Além disso, medida também irá valer para os jogos de seleções pela Liga das Nações e competição pode ganhar VAR a partir de 2022. Reunião foi realizada nesta quinta-feira...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 08:49

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 08:49
Crédito: Uefa mantém medida de cinco substituições para seus torneios nesta temporada (Divulgação
O Comitê Executivo da Uefa aprovou as cinco substituições em partidas da Liga dos Campeões e da Liga Europa em reunião realizada nesta quinta-feira, em Budapeste. Além disso, os jogos de seleções na Liga das Nações também irão adotar a mesma medida, seguindo recomendação da Fifa. A mudança vale tanto para as categorias masculina e feminina.O VAR também foi discutido entre os membros das federações europeias e a expectativa é de que a tecnologia seja usada na Liga das Nações a partir de 2022. A Uefa também abordou a questão dos públicos nos estádios, mas não estipulou data para o retorno dos fãs às arenas, pois entende que esta medida seja de responsabilidade das autoridades sanitárias de cada país.
O órgão máximo do futebol europeu também se comprometeu em averiguar questões relacionadas a máfia e manipulação de resultados no futebol e que implementa um sistema de rastreamento com duras punições aos culpados.

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