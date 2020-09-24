Uefa mantém cinco substituições na Liga dos Campeões e Liga Europa

O Comitê Executivo da Uefa aprovou as cinco substituições em partidas da Liga dos Campeões e da Liga Europa em reunião realizada nesta quinta-feira, em Budapeste. Além disso, os jogos de seleções na Liga das Nações também irão adotar a mesma medida, seguindo recomendação da Fifa. A mudança vale tanto para as categorias masculina e feminina.O VAR também foi discutido entre os membros das federações europeias e a expectativa é de que a tecnologia seja usada na Liga das Nações a partir de 2022. A Uefa também abordou a questão dos públicos nos estádios, mas não estipulou data para o retorno dos fãs às arenas, pois entende que esta medida seja de responsabilidade das autoridades sanitárias de cada país.