UEFA lança hino oficial da Champions League Feminina um dia após título do Barcelona; confira

Nesta segunda-feira, a UEFA anunciou o novo hino da Champions League Feminina. A canção chega com uma nova marca da competição e outras novidades um dia após a vitória do Barcelona por 4 a 0 na final contra o Chelsea.
Veja a tabela do EspanholJunto do anúncio do novo hino oficial, a UEFA também criou uma fase de grupos para a Champions League e aumento a premiação da competição para 24 milhões de euros.
- Eu acredito que o hino é realmente importante para o reconhecimento da competição, e espero que as jogadoras gostem - disse Nadine Kessler, diretora da UEFA no futebol feminino.
O hino, assim como da Champions League masculina, tem frases em inglês, alemão e francês. Veja a letra completa e o vídeo da música:
Mit Stolz (Com orgulho, em alemão)They stand (Elas se levantam)Les grandes équipes (As grandes equipes, em francês)The ones (As únicas, em inglês)The few (As poucas, em inglês)Die Besten (As melhores, em alemão)Les meilleurs (As melhores, em francês)Are here for you (Estão aqui para você, em inglês)All unite (Todas unidas, em inglês)Das grosse Spiel (O grande jogo, em alemão)The time is now (A hora é agora, em inglês)C'est maintenant (É agora, em francês)They stand (Elas se levantam, em inglês)With Pride (Com orgulho, em inglês)