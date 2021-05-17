UEFA lança hino oficial da Champions League Feminina um dia após título do Barcelona; confira

Crédito: BJORN LARSSON ROSVALL / TT NEWS AGENCY / AFP

Nesta segunda-feira, a UEFA anunciou o novo hino da Champions League Feminina. A canção chega com uma nova marca da competição e outras novidades um dia após a vitória do Barcelona por 4 a 0 na final contra o Chelsea.

Veja a tabela do EspanholJunto do anúncio do novo hino oficial, a UEFA também criou uma fase de grupos para a Champions League e aumento a premiação da competição para 24 milhões de euros.

- Eu acredito que o hino é realmente importante para o reconhecimento da competição, e espero que as jogadoras gostem - disse Nadine Kessler, diretora da UEFA no futebol feminino.

O hino, assim como da Champions League masculina, tem frases em inglês, alemão e francês. Veja a letra completa e o vídeo da música: