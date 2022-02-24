Uefa faz reunião extraordinária após Rússia iniciar ataques na Ucrânia

A Uefa afirmou que irá promover uma reunião extraordinária nesta sexta-feira por conta dos ataques da Rússia contra a Ucrânia. A entidade disse, através das redes sociais, que irá avaliar a situação e tomar decisões necessárias, mas que uma nova comunicação só se dará após o encontro.Durante a semana, houve especulações sobre uma possível mudança de sede na final da Champions League. Inicialmente, o confronto está marcado para acontecer em São Petersburgo, na Rússia, mas por conta dos problemas geopolíticos é possível que ocorra uma alteração.