Uefa faz reunião extraordinária após Rússia iniciar ataques na Ucrânia

A Uefa afirmou que irá promover uma reunião extraordinária nesta sexta-feira por conta dos ataques da Rússia contra a Ucrânia. A entidade disse, através das redes sociais, que irá avaliar a situação e tomar decisões necessárias, mas que uma nova comunicação só se dará após o encontro.Durante a semana, houve especulações sobre uma possível mudança de sede na final da Champions League. Inicialmente, o confronto está marcado para acontecer em São Petersburgo, na Rússia, mas por conta dos problemas geopolíticos é possível que ocorra uma alteração.
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Nesta quinta-feira, jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk e Dínamo Kiev publicaram um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda do Governo do Brasil. Eles afirmam que estão presos em um hotel na capital da Ucrânia e não conseguem sair.
Após Vladimir Putin reconhecer a independência de Donetsk e Luhansk na última segunda-feira, a Rússia invadiu militarmente a Ucrânia nesta quinta-feira. Segundo relatos, bombas estão sendo ouvidas em diversos pontos do país, inclusive em Kiev, na capital.