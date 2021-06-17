Uefa faz pedido para que atletas não escondam patrocinadores da Euro

A Uefa pede que os jogadores das seleções que estão disputando a Eurocopa não escondam produtos de empresas que patrocinam o torneio. Nesta quinta-feira, Martin Kallen, diretor da competição, afirmou que o comunicado já foi repassado aos responsáveis.- A Uefa comunicou as equipes sobre este assunto. As receitas dos patrocinadores são importantes para o torneio e para o futebol europeu.
Cristiano Ronaldo foi o primeiro atleta a esconder garrafas de refrigerantes que deveriam ficar expostas durante a coletiva de imprensa do português. O camisa sete deixou somente uma garrafa de água à mostra e incentivou o consumo da bebida.
Após o português, Pogba guardou uma garrafa de cerveja, uma vez que o atleta é muçulmano e sua religião não permite bebidas alcóolicas. Na última quarta-feira, Locatelli, autor de dois gols da Itália contra a Suíça, imitou Cristiano Ronaldo e se livrou dos refrigerantes.