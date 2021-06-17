Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Uefa faz pedido para que atletas não escondam patrocinadores da Euro

Cristiano Ronaldo evitou que garrafas de refrigerantes ficassem expostas em coletiva de imprensa ao incentivar o consumo de água. Pogba e Locatelli repetiram ato...
LanceNet

17 jun 2021 às 13:16

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 13:16

Crédito: Português incentivou consumo de água em coletiva da Eurocopa (Montagem LANCE!
A Uefa pede que os jogadores das seleções que estão disputando a Eurocopa não escondam produtos de empresas que patrocinam o torneio. Nesta quinta-feira, Martin Kallen, diretor da competição, afirmou que o comunicado já foi repassado aos responsáveis.- A Uefa comunicou as equipes sobre este assunto. As receitas dos patrocinadores são importantes para o torneio e para o futebol europeu.
Cristiano Ronaldo foi o primeiro atleta a esconder garrafas de refrigerantes que deveriam ficar expostas durante a coletiva de imprensa do português. O camisa sete deixou somente uma garrafa de água à mostra e incentivou o consumo da bebida.
Após o português, Pogba guardou uma garrafa de cerveja, uma vez que o atleta é muçulmano e sua religião não permite bebidas alcóolicas. Na última quarta-feira, Locatelli, autor de dois gols da Itália contra a Suíça, imitou Cristiano Ronaldo e se livrou dos refrigerantes.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados