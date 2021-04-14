Uefa estuda mudar a regra do gol fora de casa em mata-mata

A Uefa estuda mudar a regra do gol fora de casa para a partir da próxima temporada, segundo o "The Sun". A entidade quer que esta vantagem ocorra apenas dentro dos 180 minutos de um confronto mata-mata e não mais na prorrogação na partida de volta.A mudança pode ser anunciada nesta sexta-feira e a entidade conta com o apoio de clubes gigantes, como o Manchester United e o Manchester City. No entanto, o cancelamento total da regra do gol fora de casa foi rejeitado e não será pauta.
> Veja a tabela da Champions League
Na última temporada da Europa League, o Arsenal enfrentou o Olympiacos em fase eliminatória. Os Gunners venceram fora de casa por 1 a 0, enquanto os gregos triunfaram em Londres também por 1 a 0. Na prorrogação, cada equipe fez um gol e o time alvirrubro conseguiu a classificação pelo gol fora de casa na prorrogação. Com a nova regra, o confronto seria decidido nos pênaltis.