Uefa estuda mudar a regra do gol fora de casa em mata-mata

A Uefa estuda mudar a regra do gol fora de casa para a partir da próxima temporada, segundo o "The Sun". A entidade quer que esta vantagem ocorra apenas dentro dos 180 minutos de um confronto mata-mata e não mais na prorrogação na partida de volta.A mudança pode ser anunciada nesta sexta-feira e a entidade conta com o apoio de clubes gigantes, como o Manchester United e o Manchester City. No entanto, o cancelamento total da regra do gol fora de casa foi rejeitado e não será pauta.