Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Uefa estuda mudar a regra do gol fora de casa em mata-mata

Atualmente, a regra atual é válida em uma hipotética prorrogação em um confronto eliminatório, mas entidade quer que gol fora faça diferença apenas nos 90 minutos...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 09:30
Crédito: Uefa tem apoio de gigantes, como Manchester United e Manchester City (Divulgação
A Uefa estuda mudar a regra do gol fora de casa para a partir da próxima temporada, segundo o "The Sun". A entidade quer que esta vantagem ocorra apenas dentro dos 180 minutos de um confronto mata-mata e não mais na prorrogação na partida de volta.A mudança pode ser anunciada nesta sexta-feira e a entidade conta com o apoio de clubes gigantes, como o Manchester United e o Manchester City. No entanto, o cancelamento total da regra do gol fora de casa foi rejeitado e não será pauta.
> Veja a tabela da Champions League
Na última temporada da Europa League, o Arsenal enfrentou o Olympiacos em fase eliminatória. Os Gunners venceram fora de casa por 1 a 0, enquanto os gregos triunfaram em Londres também por 1 a 0. Na prorrogação, cada equipe fez um gol e o time alvirrubro conseguiu a classificação pelo gol fora de casa na prorrogação. Com a nova regra, o confronto seria decidido nos pênaltis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro
Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados