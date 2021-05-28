Uefa estuda excluir regra do gol fora de casa em suas competições

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Aclamada por uns e odiada por outros, a regra do "gol fora de casa", ou "gol qualificado", está prestes a acabar no futebol europeu. Nesta sexta-feira, véspera da decisão da Champions League, o Comitê de Competições de Clubes da Uefa aprovou o fim desta determinação em competições da entidade.

+ Veja a tabela da Champions LeagueCriada há 56 anos, a medida beneficia o time que marca mais vezes na casa do adversário em duelos eliminatórios de ida e volta. Por exemplo: em um duelo de quartas de final, se um time perder a primeira partida por 2 a 1 jogando de visitante e vencer a segunda por 1 a 0, esta equipe conseguirá a classificação.

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A ideia pelo fim da regra foi sugerida em reunião do Comitê de Competições da Uefa, na cidade do Porto, onde ocorre o duelo entre Manchester City e Chelsea, neste sábado. A mudança ainda precisa ser confirmada pelo Comitê Executivo da entidade máxima do futebol do Velho Continente.

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