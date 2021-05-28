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futebol

Uefa estuda excluir regra do gol fora de casa em suas competições

Medida criada há 56 anos beneficia equipe que mais balança as redes do adversário em jogos eliminatórios no duelo como visitante. CBF já excluiu esta regra da Copa do Brasil...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 19:04

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 19:04
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Aclamada por uns e odiada por outros, a regra do "gol fora de casa", ou "gol qualificado", está prestes a acabar no futebol europeu. Nesta sexta-feira, véspera da decisão da Champions League, o Comitê de Competições de Clubes da Uefa aprovou o fim desta determinação em competições da entidade.
+ Veja a tabela da Champions LeagueCriada há 56 anos, a medida beneficia o time que marca mais vezes na casa do adversário em duelos eliminatórios de ida e volta. Por exemplo: em um duelo de quartas de final, se um time perder a primeira partida por 2 a 1 jogando de visitante e vencer a segunda por 1 a 0, esta equipe conseguirá a classificação.
+ Redação do LANCE! vota nos melhores jogadores de Manchester City e Chelsea posição por posição; confira o ‘time ideal’
A ideia pelo fim da regra foi sugerida em reunião do Comitê de Competições da Uefa, na cidade do Porto, onde ocorre o duelo entre Manchester City e Chelsea, neste sábado. A mudança ainda precisa ser confirmada pelo Comitê Executivo da entidade máxima do futebol do Velho Continente.
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No Brasil, a regra do gol fora de casa já foi extinta da Copa do Brasil. Na América do Sul, entretanto, o critério ainda continua valendo para competições como Libertadores e Sul-Americana.

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