Uefa espera final da Champions League com torcida na Turquia

A Uefa tem a expectativa de que a final da Champions League, que será disputada em maio, na Turquia, possa contar com a presença de público, segundo a “ESPN”. Por conta da vacinação em diversos países da Europa, a entidade está confiante de que os planos provisórios de vagens dentro do continente sejam garantidos.No entanto, não há uma definição em relação ao tema. A Uefa entende que será muito difícil contar com os torcedores nas quartas de final, que serão disputadas em abril, e semifinais, que acontecerão entre abril e maio. Apesar disso, a associação acredita que nestas fases, os duelos poderão acontecer nas casas dos mandantes. Nas oitavas de final, diversos confrontos tiveram que ser transferidos para campos neutros.