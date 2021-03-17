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futebol

Uefa espera final da Champions League com torcida na Turquia

Com vacinação acontecendo na Europa, entidade espera que os planos de viagens na Europa para maio sejam mantidos para que fãs consigam ir para Istambul...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 11:43

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 11:43
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
A Uefa tem a expectativa de que a final da Champions League, que será disputada em maio, na Turquia, possa contar com a presença de público, segundo a “ESPN”. Por conta da vacinação em diversos países da Europa, a entidade está confiante de que os planos provisórios de vagens dentro do continente sejam garantidos.No entanto, não há uma definição em relação ao tema. A Uefa entende que será muito difícil contar com os torcedores nas quartas de final, que serão disputadas em abril, e semifinais, que acontecerão entre abril e maio. Apesar disso, a associação acredita que nestas fases, os duelos poderão acontecer nas casas dos mandantes. Nas oitavas de final, diversos confrontos tiveram que ser transferidos para campos neutros.
> Veja a tabela da Champions League
A situação ainda é de indefinição, pois apesar da vacinação ter começado e estar em um estágio relativamente avançado, diversos países suspenderam as doses oferecidas pela AstraZeneca, devido a alguns efeitos colaterais. Além da Champions League, a Uefa espera que a presença dos fãs seja garantida na Eurocopa.

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