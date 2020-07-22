Uefa elege Diego Carlos como zagueiro da temporada na La Liga

Crédito: Divulgação/Sevilla

O zagueiro brasileiro Diego Carlos encantou em sua primeira temporada no Campeonato Espanhol. O jogador de 27 anos mostrou regularidade e segurança nas partidas que defendeu o Sevilla. As atuações de Diego não passaram batido e ele foi eleito o zagueiro da temporada 2019/2020 da La Liga, ao lado de Sergio Ramos, do Real Madrid, na seleção divulgada pela UEFA nesta quarta-feira.

A redação da UEFA.com da Espanha detalhou a escolha por Diego Carlos na seleção do campeonato.

“O zagueiro brasileiro, autor de dois gols, tem sido fundamental para dar consistência à defesa de um Sevilla que sofreu apenas 34 gols em 38 jogos e perdeu apenas seis jogos na liga. A recompensa, o retorno à Liga dos Campeões.”

Em sua primeira temporada de La Liga da carreira, Diego Carlos disputou 35 jogos e marcou dois gols, além de realizar 174 cortes e 37 interceptações. O ótimo desempenho individual do brasileiro ajudou o Sevilla a garantir a quarta colocação do Campeonato Espanhol e carimbar vaga direta na Liga dos Campeões da próxima temporada.