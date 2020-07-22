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futebol

Uefa elege Diego Carlos como zagueiro da temporada na La Liga

Zagueiro de 27 anos foi um dos destaques do Sevilla na temporada
e já tem nome veiculado à Seleção Brasileira
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2020 às 18:00

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 18:00

Crédito: Divulgação/Sevilla
O zagueiro brasileiro Diego Carlos encantou em sua primeira temporada no Campeonato Espanhol. O jogador de 27 anos mostrou regularidade e segurança nas partidas que defendeu o Sevilla. As atuações de Diego não passaram batido e ele foi eleito o zagueiro da temporada 2019/2020 da La Liga, ao lado de Sergio Ramos, do Real Madrid, na seleção divulgada pela UEFA nesta quarta-feira.
A redação da UEFA.com da Espanha detalhou a escolha por Diego Carlos na seleção do campeonato.
“O zagueiro brasileiro, autor de dois gols, tem sido fundamental para dar consistência à defesa de um Sevilla que sofreu apenas 34 gols em 38 jogos e perdeu apenas seis jogos na liga. A recompensa, o retorno à Liga dos Campeões.”
Em sua primeira temporada de La Liga da carreira, Diego Carlos disputou 35 jogos e marcou dois gols, além de realizar 174 cortes e 37 interceptações. O ótimo desempenho individual do brasileiro ajudou o Sevilla a garantir a quarta colocação do Campeonato Espanhol e carimbar vaga direta na Liga dos Campeões da próxima temporada.
Diego Carlos volta a campo no dia 5 de agosto para defender o Sevilla diante da Roma, na Alemanha, em duelo válido pelas oitavas de final da Liga Europa.

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