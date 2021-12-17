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Uefa e Conmebol trabalham para que as 10 seleções sul-americanas participem da Nations League

Contrárias a realização da Copa do Mundo a cada dois anos, entidades unem forças para tornar a Liga das Nações mais competitiva a partir de 2024...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 11:29

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 11:29

Uefa e Conmebol trabalham para que as 10 seleções sul-americanas sejam incorporadas na disputa da Nations League em 2024, segundo a "ESPN". O acordo é uma forma clara de mostrar oposição a realização da Copa do Mundo a cada dois anos, como a Fifa deseja.As informações indicam que o torneio seguiria sendo realizado no Velho Continente e que as seis melhores seleções da América do Sul entrariam na Liga A da Nations League. Já as quatro piores equipes iriam direto para a Liga B do torneio.
- Esta é a última Uefa Nations League neste formato. Tivemos uma reunião com a Conmebol e a partir de 2024, as equipes sul-americanas irão se unir a competição. Até 22 equipes jogarão a Liga A, que atualmente possui 16 seleções. Seis deles serão da zona da Conmebol. Os quatro restantes se agregarão na Liga B - confirmou Zbigniew Boniek, vice-presidente da Uefa.
Apesar da renovação do torneio estar marcada para 2024, Boniek não deu detalhes sobre como será o calendário da competição com as 10 seleções da América do Sul. Com isso, a Nations League se torna mais atrativa e as equipe sul-americanas também tem a oportunidade de realizar testes mais difíceis visando a disputa do Mundial.
Crédito: As10seleçõessul-americanaspodemparticipardaNationsLeagueem2024(Foto:UEFA/AFP

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