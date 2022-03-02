Uefa doa R$ 5,7 milhões para ajudar crianças que sofreram com a invasão russa na Ucrânia

Por meio da Fundação Uefa para Crianças, a Uefa vai doar um milhão de euros (cerca de R$ 5,7 milhões) para crianças afetadas pelo conflito militar da invasão russa à Ucrânia. O dinheiro será usado para financiar iniciativas de federações e entidades com foco no bem estar dos jovens.> Abramovich tenta vender o Chelsea, e bilionário suíço avalia compra do clube inglês

- As crianças são muito vulneráveis durante conflitos e é nosso dever ajudar a defender seus direitos fundamentais e sua saúde - declarou Aleksander Ceferin, presidente da Uefa.

A Federação de Futebol da Moldávia também vai receber apoio financeiro da Uefa na quantia de 100 mil euros (cerca de R$ 570 mil). Esse valor será utilizado em conjunto com organizações humanitárias locais na assistência de crianças necessitadas e refugiados.

- Estamos passando por tempos sem precedentes, com milhares de famílias ucranianas buscando abrigo em nosso país - explicou o presidente da Federação de Futebol da Moldávia, Leonid Oleinicenco.