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Uefa doa R$ 5,7 milhões para ajudar crianças que sofreram com a invasão russa na Ucrânia

Federação de Futebol da Moldávia também vai receber apoio financeiro da Uefa na quantia de 100 mil euros (cerca de R$ 570 mil)
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LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 12:41

Publicado em 02 de Março de 2022 às 12:41

Por meio da Fundação Uefa para Crianças, a Uefa vai doar um milhão de euros (cerca de R$ 5,7 milhões) para crianças afetadas pelo conflito militar da invasão russa à Ucrânia. O dinheiro será usado para financiar iniciativas de federações e entidades com foco no bem estar dos jovens.> Abramovich tenta vender o Chelsea, e bilionário suíço avalia compra do clube inglês
- As crianças são muito vulneráveis durante conflitos e é nosso dever ajudar a defender seus direitos fundamentais e sua saúde - declarou Aleksander Ceferin, presidente da Uefa.
A Federação de Futebol da Moldávia também vai receber apoio financeiro da Uefa na quantia de 100 mil euros (cerca de R$ 570 mil). Esse valor será utilizado em conjunto com organizações humanitárias locais na assistência de crianças necessitadas e refugiados.
- Estamos passando por tempos sem precedentes, com milhares de famílias ucranianas buscando abrigo em nosso país - explicou o presidente da Federação de Futebol da Moldávia, Leonid Oleinicenco.
Crédito: AleksanderCeferin,presidentedaUefa(Foto:AFP

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