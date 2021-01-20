Uefa divulga time ideal de 2020 com Neymar presente entre os onze

Na manhã desta terça-feira, a Uefa divulgou a seleção ideal de 2020 no futebol europeu. Os onze foram eleitos através de votação popular e mais de seis milhões de pessoas participaram da escolha dos jogadores.
Ausente na seleção ideal da Fifa, Neymar esteve presente na votação popular. No ataque ao seu lado estão Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski.Essa foi a 15ª vez que o camisa 7 da Juventus apareceu na seleção ideal. Ele esteve presente em todos os anos desde 2007. Por outro lado, Messi marcou presença em apenas 12 oportunidades.
VEJA O ONZE IDEAL:
Goleiro: Neuer (Bayern de Munique / Alemanha)Lateral-direito: Kimmich (Bayern de Munique / Alemanha)Zagueiro: Sergio Ramos (Real Madrid / Espanha)Zagueiro: Van Dijk (Liverpool / Holanda)Lateral-esquerdo: Alphonso Davies (Bayern de Munique / Canadá)Meio-campista: Kevin De Bruyne (Manchester City / Bélgica)Meio-campista: Thiago Alcântara (Liverpool / Espanha)Atacante: Lionel Messi (Barcelona / Argentina)Atacante: Neymar (PSG / Brasil)Atacante: Cristiano Ronaldo (Juventus / Portugal)Atacante: Lewandowski (Bayern de Munique / Polônia)