Uefa divulga datas das partidas válidas pelas oitavas de final da Liga dos Campeões

Crédito: Divulgação/Uefa

Após realizar o sorteio em que definiu os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões, a Uefa já divulgou as datas em que as partidas ocorrerão. As idas serão nos dias 6, 17, 23 e 24 de fevereiro, enquanto as voltas acontecerão em 9, 10, 16 e 17 de março

VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESOs confrontos definidos são:Borussia Mönchengladbach x Manchester CityLazio x Bayern de MuniqueAtlético de Madrid x ChelseaRB Leipzig x LiverpoolPorto x JuventusBarcelona x Paris Saint-GermainSevilla x Borussia DortmundAtalanta x Real Madrid