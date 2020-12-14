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Uefa divulga datas das partidas válidas pelas oitavas de final da Liga dos Campeões

As idas serão disputadas em fevereiro, enquanto as voltas acontecem em março.
PSG e Barcelona é o principal confronto da fase...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 13:17

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 13:17

Crédito: Divulgação/Uefa
Após realizar o sorteio em que definiu os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões, a Uefa já divulgou as datas em que as partidas ocorrerão. As idas serão nos dias 6, 17, 23 e 24 de fevereiro, enquanto as voltas acontecerão em 9, 10, 16 e 17 de março
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESOs confrontos definidos são:Borussia Mönchengladbach x Manchester CityLazio x Bayern de MuniqueAtlético de Madrid x ChelseaRB Leipzig x LiverpoolPorto x JuventusBarcelona x Paris Saint-GermainSevilla x Borussia DortmundAtalanta x Real Madrid
No dia 19 de março haverá um novo sorteio para definir o restante do chaveamento. Nele, serão determinados os confrontos das quartas, semifinais e final, além do mando de campo da decisão, que será no dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia.

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