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Uefa distribui 30 mil ingressos para torcedores de clubes que disputarem finais de competições europeias

Entidade máxima do futebol europeu busca agradar os fãs mais leais das equipes que estiveram nas decisões da Champions League, Europa League e Conference League...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 11:30
A Uefa distribuirá 30 mil ingressos para torcedores de clubes que estiverem nas finais da Champions League (tanto no masculino quanto no feminino), da Liga Europa e da Conference League. A entidade busca privilegiar os fãs mais leais e essas entradas não podem ser dadas para patrocinadores ou membros das equipes.- Os torcedores de futebol são a alma do jogo e pensamos que seria uma boa maneira de reconhecer as dificuldades que eles enfrentaram nos últimos dois anos e como eles ainda conseguiram apoiar suas equipes e viver suas paixões mesmo longe dos estádios. Os fãs desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do futebol e devemos garantir que os torcedores leais possam assistir a momentos históricos de seus times por preços acessíveis - disse Aleksander Čeferin, presidente da Uefa.
> Veja a tabela da Champions League
A distribuição de ingressos se dará da seguinte forma:
Champions League (masculina): 5 mil ingressos por clubeChampions League (feminina): 3 mil ingressos por clubeEuropa League: 4 mil ingressos por clubeConference League: 3 mil ingressos por clube
Além disso, a Uefa decidiu congelar os preços dos ingressos das categorias 3 e 4 das finais Champions League masculina até 2024. Com isso, os torcedores poderão pagar 70 euros (R$ 414) pelo setor mais popular e 180 euros (R$ 1066) pela segunda área mais acessível.
Crédito: Uefairáprivilegiartorcedoresfanáticosporseusclubesemdecisõesdetorneioseuropeus(Divulgação

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