Uefa distribui 30 mil ingressos para torcedores de clubes que disputarem finais de competições europeias

A Uefa distribuirá 30 mil ingressos para torcedores de clubes que estiverem nas finais da Champions League (tanto no masculino quanto no feminino), da Liga Europa e da Conference League. A entidade busca privilegiar os fãs mais leais e essas entradas não podem ser dadas para patrocinadores ou membros das equipes.- Os torcedores de futebol são a alma do jogo e pensamos que seria uma boa maneira de reconhecer as dificuldades que eles enfrentaram nos últimos dois anos e como eles ainda conseguiram apoiar suas equipes e viver suas paixões mesmo longe dos estádios. Os fãs desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do futebol e devemos garantir que os torcedores leais possam assistir a momentos históricos de seus times por preços acessíveis - disse Aleksander Čeferin, presidente da Uefa.