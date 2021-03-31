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futebol

Uefa deve permitir elencos acima de 23 convocados na Eurocopa

Entidade não quer que o torneio seja paralisado caso haja algum caso de Covid-19 nas equipes. Competição está marcada para ter início no dia 11 de junho...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 11:11

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 11:11
Crédito: Uefa quer que Eurocopa aconteça como prevista inicialmente (Divulgação
A Uefa deve permitir que as seleções que irão disputar a Eurocopa possam convocar mais do que 23 jogadores, segundo o “Daily Telegraph”. Ainda não há uma definição se os elencos irão com mais atletas para os duelos ou se haverá uma lista de jogadores que ficarão de prontidão para substituírem possíveis contaminados pela Covid-19 durante o torneio.O objetivo da entidade é não ter que paralisar a competição por conta de um surto do novo coronavírus em uma das equipes. As informações também indicam que não há espaço para a reorganização de jogos por conta do calendário enxuto e que a Eurocopa irá se dar como planejada inicialmente.
> Veja a tabela da Eurocopa
No entanto, as seleções podem ser eliminadas do torneio caso aconteça um surto de Covid-19 antes de suas partidas inaugurais por conta das regras do isolamento social. Assim, a Uefa deveria pagar uma multa às empresas que iriam transmitir a partida, aos torcedores que adquirirem ingressos e aos patrocinadores.

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