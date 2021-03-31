Uefa deve permitir elencos acima de 23 convocados na Eurocopa

A Uefa deve permitir que as seleções que irão disputar a Eurocopa possam convocar mais do que 23 jogadores, segundo o “Daily Telegraph”. Ainda não há uma definição se os elencos irão com mais atletas para os duelos ou se haverá uma lista de jogadores que ficarão de prontidão para substituírem possíveis contaminados pela Covid-19 durante o torneio.O objetivo da entidade é não ter que paralisar a competição por conta de um surto do novo coronavírus em uma das equipes. As informações também indicam que não há espaço para a reorganização de jogos por conta do calendário enxuto e que a Eurocopa irá se dar como planejada inicialmente.