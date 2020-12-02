Uefa deve lançar proposta de novo formato para a Liga dos Campeões

Crédito: Uefa irá enviar proposta de mudança no formato da Liga dos Campeões (Divulgação

Visando evitar a criação de uma Superliga Europeia, a Uefa irá apresentar uma nova proposta de formato para a Liga dos Campeões à Associação de Clubes Europeus, segundo o “The Telegraph”. Dentre as principais mudanças, a competição que atualmente abriga 32 times passaria a contar com 36 equipes.

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Além do aumento do número de clubes no torneio, cada um jogaria até 10 partidas antes de conseguir classificação para as oitavas de final da competição. No modelo vigente, cada agremiação disputa seis jogos contra três times do grupo em que está inserido. O formato é apelidado de “Sistema Suíço”.

A fase de oitavas de final também iria ser alterada e passaria a adotar um modelo similar ao da NBA, em que o melhor classificado enfrenta o pior. Este sistema seria exatamente igual ao que era usado na Libertadores até 2016. Atualmente, tanto a Champions League quanto o torneio sul-americano adotam o sorteio em que qualquer time classificado em primeiro lugar em um determinado grupo pode enfrentar qualquer equipe classificada em segundo lugar de uma outra chave.

Os clubes que ficassem entre a 17ª posição e o 24º lugar iriam conseguir classificação para a fase eliminatórias da Liga Europa. Hoje, os terceiros colocados de todos os grupos conquistam essa vaga para a segunda competição mais relevante do continente europeu. Os outros 12 times ficariam eliminados.