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futebol

Uefa deve lançar proposta de novo formato para a Liga dos Campeões

Competição passaria a ter 36 times ao invés dos 32 participantes atuais e teria mudança no sistema de duelos das oitavas de final, como era na Libertadores até 2016...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 10:01

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 10:01

Crédito: Uefa irá enviar proposta de mudança no formato da Liga dos Campeões (Divulgação
Visando evitar a criação de uma Superliga Europeia, a Uefa irá apresentar uma nova proposta de formato para a Liga dos Campeões à Associação de Clubes Europeus, segundo o “The Telegraph”. Dentre as principais mudanças, a competição que atualmente abriga 32 times passaria a contar com 36 equipes.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
Além do aumento do número de clubes no torneio, cada um jogaria até 10 partidas antes de conseguir classificação para as oitavas de final da competição. No modelo vigente, cada agremiação disputa seis jogos contra três times do grupo em que está inserido. O formato é apelidado de “Sistema Suíço”.
A fase de oitavas de final também iria ser alterada e passaria a adotar um modelo similar ao da NBA, em que o melhor classificado enfrenta o pior. Este sistema seria exatamente igual ao que era usado na Libertadores até 2016. Atualmente, tanto a Champions League quanto o torneio sul-americano adotam o sorteio em que qualquer time classificado em primeiro lugar em um determinado grupo pode enfrentar qualquer equipe classificada em segundo lugar de uma outra chave.
Os clubes que ficassem entre a 17ª posição e o 24º lugar iriam conseguir classificação para a fase eliminatórias da Liga Europa. Hoje, os terceiros colocados de todos os grupos conquistam essa vaga para a segunda competição mais relevante do continente europeu. Os outros 12 times ficariam eliminados.
De acordo com a Uefa, o novo modelo seria atrativo por possibilitar que as pessoas assistam partidas mais relevantes entre rivais da elite europeia, além de gerar mais dinheiro para dividir entre os clubes participantes da Liga dos Campeões.

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