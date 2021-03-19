Uefa define confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões

Em sorteio na manhã desta sexta-feira, a Uefa definiu os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. Os duelos que chamam atenção são os que farão repetição de duas finais recentes: Bayern de Munique x Paris Saint-Germain e Real Madrid x Liverpool.
Os outros confrontos definidos terão Manchester City contra Borussia Dortmund e Porto x Chelsea. As datas das partidas serão 6 e 7 de abril para a ida e 13 e 14 de abril para a volta. As semifinais serão nos dias 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio.As semifinais também já foram decididas. O vencedor de Bayern de Munique x PSG enfrentará quem avançar de Manchester City x Borussia Dortmund. Na outra partida, o ganhador de Real Madrid x Liverpool joga contra a equipe que seguir em Porto x Chelsea.