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futebol

Uefa decide abolir regra do gol fora de casa em suas competições

Dessa forma, partidas eliminatórias da Champions League e Europa League que terminarem empatadas no agregado irão para a prorrogação...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 11:06

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 11:06

Crédito: Uefa decide acabar com regra do gol fora de casa (Divulgação
A Uefa decidiu abolir a regra do gol fora de casa de suas competições a partir desta temporada. Com isso, as partidas de mata-mata da Champions League ou Europa League que terminarem empatadas no agregado dos duelos de ida e volta entre duas equipes irão para a prorrogação.Além dessa mudança, a entidade alterou o critério de desempate na fase de grupos dos seus torneios. Caso dois clubes estejam empatados com a mesma quantidade de pontos em uma chave, o primeiro fator que irá determinar quem ficará na frente será o confronto direto.
> Veja a tabela da Eurocopa
- Embora não haja unanimidade nos pontos de vista, treinadores e torcedores questionavam a justiça do gol fora de casa e expressavam sua preferência pela abolição. Há também críticas sobre injustiça especialmente na prorrogação quando a equipe da casa é obrigada a marcar dois gols quando sofre um. É justo dizer que a vantagem em casa atualmente não é significante como já foi - disse Ceferin, presidente da Uefa.
A regra passa a ser válida para as próximas edições das competições do organismo máximo do futebol europeu, incluindo a Europa Conference League, novo torneio criado pela entidade.

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