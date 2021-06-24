Uefa decide abolir regra do gol fora de casa em suas competições

Crédito: Uefa decide acabar com regra do gol fora de casa (Divulgação

A Uefa decidiu abolir a regra do gol fora de casa de suas competições a partir desta temporada. Com isso, as partidas de mata-mata da Champions League ou Europa League que terminarem empatadas no agregado dos duelos de ida e volta entre duas equipes irão para a prorrogação.Além dessa mudança, a entidade alterou o critério de desempate na fase de grupos dos seus torneios. Caso dois clubes estejam empatados com a mesma quantidade de pontos em uma chave, o primeiro fator que irá determinar quem ficará na frente será o confronto direto.

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- Embora não haja unanimidade nos pontos de vista, treinadores e torcedores questionavam a justiça do gol fora de casa e expressavam sua preferência pela abolição. Há também críticas sobre injustiça especialmente na prorrogação quando a equipe da casa é obrigada a marcar dois gols quando sofre um. É justo dizer que a vantagem em casa atualmente não é significante como já foi - disse Ceferin, presidente da Uefa.