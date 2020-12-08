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Uefa confirma que restante do jogo entre PSG e Istambul Basaksehir será realizado nesta quarta-feira

Jogo será retomado com 14 minutos, exatamente o tempo em que foi paralisado no primeiro tempo. Nova equipe de arbitragem comandará o duelo no Parque dos Príncipes...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 20:04

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 20:04

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após a interrupção na partida entre Paris Saint-Germain e Istambul Basaksehir, pela Liga dos Campeões, por conta da acusação de racismo do quarto árbitro da partida com um membro da comissão técnica do time turco, a Uefa confirmou que o jogo terá sua continuidade nesta quarta-feira, às 14h55 (de Brasília).
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesEm comunicado oficial, a entidade europeia informou que a partida será reiniciada aos 14 minutos de jogo, exatamente o mesmo tempo em que foi paralisada. Ainda de acordo com a Uefa, uma nova equipe de arbitragem comandará o duelo.
- Após um incidente no jogo desta noite da Liga dos Campeões entre o Paris Saint-Germain FC e o Istanbul Basaksehir FK, a Uefa - após discussão com os dois clubes - decidiu excepcionalmente ter os minutos restantes do jogo disputados amanhã (quarta-feira, 9 de dezembro) com uma nova equipe de árbitros. O pontapé de saída foi definido para as 18h55 (horário local, 14h55 no horário de Brasília) - disse a entidade.
A Uefa encerrou o comunicado dizendo que "uma investigação completa sobre o ocorrido será aberta imediatamente".

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