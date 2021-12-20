Uefa confirma a eliminação do Tottenham da Conference League

O Tottenham está eliminado da Conference League. A Uefa confirmou a decisão do caso nesta segunda-feira. Os Spurs não entraram em campo contra o Rennes, em duelo válido pela última rodada da fase de grupos, no dia 9 de dezembro. Desta forma, a equipe inglesa perdeu por W.O (3 a 0).- A Uefa declara que a partida da fase de grupos da Liga Conferência entre Tottenham Hotspur e Rennes que estava inicialmente agendada para ser jogada em 9 de dezembro de 2021 foi abandonada pelo Tottenham. Desse modo, se perde a partida por 3 a 0 de acordo com o anexo J 3.1 do regulamento da Liga Conferência - informou o comunicado.