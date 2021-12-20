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futebol

Uefa confirma a eliminação do Tottenham da Conference League

Equipe comandada por Antonio Conte não foi a campo diante do Rennes, em duelo válido pela última rodada da fase de grupos, por conta de um surto de Covid-19 no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2021 às 11:49

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 11:49

O Tottenham está eliminado da Conference League. A Uefa confirmou a decisão do caso nesta segunda-feira. Os Spurs não entraram em campo contra o Rennes, em duelo válido pela última rodada da fase de grupos, no dia 9 de dezembro. Desta forma, a equipe inglesa perdeu por W.O (3 a 0).- A Uefa declara que a partida da fase de grupos da Liga Conferência entre Tottenham Hotspur e Rennes que estava inicialmente agendada para ser jogada em 9 de dezembro de 2021 foi abandonada pelo Tottenham. Desse modo, se perde a partida por 3 a 0 de acordo com o anexo J 3.1 do regulamento da Liga Conferência - informou o comunicado.
+ Confira a tabela da Conference League
Um surto de Covid-19 no elenco foi o que determinou a ausência do Tottenham em campo. A equipe estava na terceira posição do Grupo G, com sete pontos. Rennes e Vitesse, respectivamente, foram os primeiros colocados.
Com a eliminação do Tottenham confirmada, o Vitesse vai enfrentar o Rapid Viena, no playoff de acesso às oitavas de final.
Crédito: Tottenhamestáeliminadodacompetição(Foto:DANIELLEAL/AFP

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