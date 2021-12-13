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Uefa cancela sorteio da Champions League e fará novo chaveamento

Entidade sorteou erradamente um confronto entre Manchester United e Villarreal e esqueceu de pôr a bolinha dos Red Devils em um possível duelo contra o Atlético de Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 10:05

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 10:05

A Uefa anunciou que um novo sorteio das oitavas de final da Champions League será realizado nesta segunda-feira. A entidade anulou os confrontos decididos nesta manhã por conta de duas trapalhadas envolvendo os representantes do máximo organismo de futebol europeu.No primeiro erro, o Manchester United foi sorteado para encarar o Villarreal. No entanto, o confronto não poderia acontecer uma vez que ambas as equipes se enfrentaram na fase de grupos. Giorgio Marchetti lembrou que o duelo não poderia acontecer e um novo adversário foi escolhido.
No segundo erro, após o Atlético de Madrid ter sido escolhido, Michael Heselschwerdt não colocou a bolinha dos Diabos Vermelhos dentre os possíveis rivais dos Colchoneros. O representante da Uefa se confundiu e colocou o Liverpool dentre os times aptos a encararem o clube espanhol. No entanto, os Reds já haviam enfrentado a equipe de Diego Simeone no Grupo B.
Crédito: SorteiodaChampionsLeaguefoianuladoeiráacontecernovamente(RICHARDJUILLIART/AFP

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