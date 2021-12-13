Uefa cancela sorteio da Champions League e fará novo chaveamento

A Uefa anunciou que um novo sorteio das oitavas de final da Champions League será realizado nesta segunda-feira. A entidade anulou os confrontos decididos nesta manhã por conta de duas trapalhadas envolvendo os representantes do máximo organismo de futebol europeu.No primeiro erro, o Manchester United foi sorteado para encarar o Villarreal. No entanto, o confronto não poderia acontecer uma vez que ambas as equipes se enfrentaram na fase de grupos. Giorgio Marchetti lembrou que o duelo não poderia acontecer e um novo adversário foi escolhido.