Uefa aprova presença de torcedores em jogo pela Supercopa Europeia

O Comitê Executivo da Uefa aprovou nesta terça-feira a presença de torcedores no estádio para o jogo da Supercopa Europeia entre Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões, contra o Sevilla, vencedor da Liga Europa, no dia 24 de setembro. A partida será realizada em Budapeste, mas apenas 30% da Puskas Arena poderá ser preenchida.O duelo será também um teste para que a entidade estude a volta dos fãs nos estádios em competições continentais seguindo um rígido protocolo sanitário. No entanto, outras confrontos, como as fases eliminatórias da Liga dos Campeões e a Liga das Nações, não poderão contar com a presença de torcedores.