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futebol

Uefa aprova presença de torcedores em jogo pela Supercopa Europeia

Duelo entre Bayern de Munique e Sevilla está marcado para o dia 24 de setembro, em Budapeste. Uefa organiza medidas de segurança com a Federação Húngara e governo...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 11:05

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 11:05
Crédito: Comitê Executivo da Uefa aprovou presença de 30% da lotação da Puskas Arena para Bayern e Sevilla (Divulgação
O Comitê Executivo da Uefa aprovou nesta terça-feira a presença de torcedores no estádio para o jogo da Supercopa Europeia entre Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões, contra o Sevilla, vencedor da Liga Europa, no dia 24 de setembro. A partida será realizada em Budapeste, mas apenas 30% da Puskas Arena poderá ser preenchida.O duelo será também um teste para que a entidade estude a volta dos fãs nos estádios em competições continentais seguindo um rígido protocolo sanitário. No entanto, outras confrontos, como as fases eliminatórias da Liga dos Campeões e a Liga das Nações, não poderão contar com a presença de torcedores.
O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, afirmou que está sendo feito um trabalho com a Federação Húngara e o governo para que as pessoas que queiram assistir ao jogo não corram riscos. Além disso, o mandatário lembrou que o futebol provou que pode seguir, mas que perdeu grande parte do seu caráter sem pessoas nas arquibancadas.

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