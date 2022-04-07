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futebol

Uefa aprova novo modelo de Fair Play Financeiro para junho

Clubes terão que seguir as novas regras a partir de junho, com adaptação de três anos, para sustentabilidade financeira
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LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 12:50

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 12:50

O Comitê Executivo da Uefa anunciou nesta quinta-feira a aprovação dos novos regulamentos financeiros, que passaram a ser chamados de ‘plano de sustentabilidade’. As mudanças passam a valer a partir de junho de 2022, com uma adaptação de três anos. A medida acontece devido a pandemia do Covid-19, que alertou a necessidade de uma reforma nas regras.> Guardiola é o sonho da CBF para substituir Tite na Seleção Brasileira, diz jornal espanhol
As novas condições de rendimentos do futebol são uma evolução dos requisitos de equilíbrio já existentes e trarão maior estabilidade às finanças dos clubes. Com o novo modelo do ‘Fair Play Financeiro’, os times europeus poderão desembolsar até 90% das receitas no primeiro ano, 80% no segundo e 70% no terceiro em diante.
- A Uefa trabalhou em conjunto com as suas partes interessadas em todo o futebol europeu para desenvolver estas novas medidas para ajudar os clubes a enfrentar estes novos desafios. Estes regulamentos irão nos ajudar a proteger o jogo e a prepará-lo para quaisquer potenciais choques futuros, ao mesmo tempo que incentiva investimentos racionais e constrói um futuro sustentável para o jogo - revelou Aleksander Ceferin, presidente da Uefa.
Outra mudança é que o patrimônio líquido de cada clube deve ser positivo ao final do ano ou ter evoluído 10% em relação ao ano anterior. Em caso de infrações, penalidades financeiras e punições esportivas podem ser aplicadas aos clubes. Por outro lado, o desvio aceitável de déficit aumentou de 30 milhões de euros em três anos para 60 milhões de euros em três anos.
Crédito: AleksanderCeferin,presidentedaUefa(Foto:AndreasSolaro/AFP

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