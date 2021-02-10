Uefa altera local do jogo entre Benfica e Arsenal, pela Liga Europa, e partida será disputada em Roma

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Mais um jogo da fase de 16 avos de final da Liga Europa precisou ser mudado de local. Por conta das restrições da entrada de pessoas que tenham passagem pela Inglaterra, o jogo entre Benfica e Arsenal, no dia 18, não será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa. O novo palco será o Estádio Olímpico, em Roma.

+ Veja a tabela da Liga EuropaA medida por parte do governo português segue o que está em vigor na Alemanha e Espanha também. Por conta da mutação da Covid-19, alguns países têm fechado suas fronteiras para quem passou por Reino Unido, Brasil e África do Sul, países onde foram encontradas variantes da doença.

Este é o terceiro jogo que a entidade europeia muda de local na segunda competição eliminatória mais importante do continente. Antes, os jogos entre Real Sociedad e Manchester United e Molde e Hoffenheim sofreram alterações. Os jogos de volta, no entanto, estão mantidos para os locais de origem.

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