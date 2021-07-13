Uefa abre processo disciplinar contra a Inglaterra por conta de confusões na final da Eurocopa

Crédito: NIKLAS HALLE'N / AFP

A Uefa anunciou nesta terça-feira que abrirá um processo disciplinar para apurar as confusões no Estádio de Wembley no último domingo, na final da Eurocopa, vencida pela Itália nos pênaltis. Problemas foram relatados antes, durante e após a partida na capital inglesa.

+ Veja a classificação final da EurocopaAs acusações que serão analisadas pela entidade europeia são: invasão de campo por torcedores britânicos; arremesso de objetos no gramado; desordem durante o hino nacional; e uso de fogos de artifício por torcedores ingleses. Antes da partida, brigas e tentativas de invasão ao estádio foram registradas.

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- O caso será tratado pelo Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa na devida altura. Separadamente, um Inspetor de Ética e Disciplina da Uefa foi nomeado para levar a cabo uma investigação disciplinar sobre os eventos ocorridos que envolveram torcedores dentro e fora do estádio - disse a Uefa.

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