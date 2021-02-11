Uefa abre processo contra árbitro acusado de racismo em jogo do PSG

A Uefa abriu um processo disciplinar contra o árbitro romeno que foi acusado de racismo na partida entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir pela Champions League. Sebastian Coltescu teria chamado Pierre Webo, assistente técnico da equipe turca, de “aquele preto ali”, o que causou revolta entre os atletas dos dois times, principalmente do atacante Demba Ba.O árbitro principal daquela partida, Ovidiu Hategan, não está sendo investigado, mas Octavian Sovre também está na mira da entidade ao lado de Coltescu. No entanto, nenhum dos dois estão sendo analisados por conta das acusações de racismo, mas sim por má conduta geral devido às ações durante o evento.