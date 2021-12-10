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Udinese x Milan: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Time de Milão lidera o Scudetto e precisa da vitória para não ver os outros times do G4 encostarem nos comandados de Stefano Pioli...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 18:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 18:00

Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, o líder Milan visita a Udinese, neste sábado, às 16h45. O evento vai ter transmissão da ESPN BRASIL e do STAR +. Os rubro-negros somam 38 pontos, contra 37 da Internazionale, 36 do Napoli e 34 da Atalanta. ​Todos têm o mesmo número de jogos e ainda jogarão na rodada. A Atalanta e a Fiorentina somam 27 pontos e correm por fora na briga pelo título do Campeonato Italiano. Já a Udinese está em 14º, com 16 pontos, 6 acima do Z3.
Confira a tabela do Campeonato Italiano
FICHA TÉCNICA:Udinese x Milan - 17ª rodada do Italiano/Scudetto/ Calcio
Data e horário: 11/12/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio Friulli, em Udine (ITA)Onde assistir: Star+ e ESPN BRASILÁrbitro: Francesco Fourneau
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:UDINESE (Técnico: Gabriele Cioffi*)Silvestri; De Maio, Rodrigo Becão e Nuytinck; Molina, Arslan, Makengo, Walace e Udogie; Deulofeu; Beto
Desfalque: Samir (suspenso pelo terceiro amarelo)
*Interino
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli e Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers e Diaz; Krunic e Ibrahimovic.
Desfalques: Rebic, Calabria, Giroud, Kjaer, Pellegri, Plizazari e Rafael Leão (lesionados)
Crédito: IbrahimovicéograndenomedolíderMilan(Foto:FilippoMONTEFORTE/AFP

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