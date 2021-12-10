Udinese x Milan: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, o líder Milan visita a Udinese, neste sábado, às 16h45. O evento vai ter transmissão da ESPN BRASIL e do STAR +. Os rubro-negros somam 38 pontos, contra 37 da Internazionale, 36 do Napoli e 34 da Atalanta. ​Todos têm o mesmo número de jogos e ainda jogarão na rodada. A Atalanta e a Fiorentina somam 27 pontos e correm por fora na briga pelo título do Campeonato Italiano. Já a Udinese está em 14º, com 16 pontos, 6 acima do Z3.