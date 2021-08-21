Udinese x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Crédito: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Depois de uma hegemonia de nove títulos consecutivos no Campeonato Italiano, a Juventus ficou apenas na quarta posição na última temporada. Neste domingo, a Velha Senhora estreia na nova edição do torneio contra a Udinese, fora de casa. Cristiano Ronaldo, Chiesa e Dybala devem formar o trio de ataque para a partida. Em coletiva de imprensa neste sábado, o técnico Massimiliano Allegri projetou o desempenho do time no torneio.

+ Arsenal contrata meia Martin Odegaard, ex-Real Madrid, em definitivo- Este ano vai ser uma Série A muito equilibrada. Para ganhar campeonatos não é preciso ter picos, mas ser constante e ter uma boa média. O favorito para o Scudetto costuma ser aquele que venceu o último, mas estamos entre as seis equipes que podem vencer. Para chegar à frente você tem que trabalhar todos os dias nos níveis físico, técnico e mental. Eu trabalho para obter resultados, para chegar ao final e ganhar - disse Allegri, antes de emendar:

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- Ronaldo não jogou o amistoso de quinta porque dei um dia de recuperação, viemos de uma semana de muito trabalho. Está disponível para amanhã. Temos de trabalhar em equipe para valorizar as suas qualidades. Este ano Dybala apresentou-se como quando chegou à Juventus no primeiro ano, demonstra vontade e intensidade dia após dia. Os últimos dois anos de Paulo não estiveram à altura do seu potencial e ele sabe disso - completou o treinador.

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FICHA TÉCNICAUdinese x JuventusCampeonato Italiano - 1ª rodada

Data e horário: 22/08/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Estádio FriulliÁrbitro: Ivano PezzutoTransmissão: Fox Sports 1

PROVÁVEIS TIMESUDINESE (Técnico: Luca Gotti)Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Walace, Makengo, Arslan, Udogie; Pereyra; Okaka