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futebol

Udinese x Inter de Milão: prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam neste sábado, às 14h (de Brasília), pela 19ª rodada do Italiano
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LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 13:00

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 13:00

Crédito: Divulgação/Inter
Na caça à ponta da tabela, a Inter de Milão enfrenta a Udinese neste sábado, às 14h (de Brasília), no estádio Friuli. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Italiano.
+ Zagueiro pode sair do Flamengo, Vinícius Júnior atrai o interesse de clubes… Veja o Dia do Mercado!A fase da Udinese não é boa. A tradicional equipe alvinegra não vence há oito rodadas na competição e amarga a 15ª posição na tabela, com 17 pontos. Para piorar, o técnico Luca Gotti terá três baixas importantes para o duelo deste sábado. O retrospecto recente contra a Inter também não favorece: apenas uma vitória nos últimos 11 confrontos.
+ Briga acirrada pela ponta: veja a tabela do Campeonato Italiano
A Inter de Milão, por sua vez, chega com a moral elevada após derrotar a Juventus por 2 a 0 na última rodada. Na vice-liderança com 40 pontos, a equipe comandada por Antonio Conte pode até virar líder se vencer a partida e o rival Milan (43) for derrotado pela Atalanta. Para a partida, o treinador italiano terá praticamente a força máxima.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
Data e horário: 23/01/2021, às 14h (de Brasília)​Local: Friuli, em Udine (ITA)Árbitro: Fabio MarescaOnde assistir: SporTVUDINESE (Técnico: Luca Gotti)Musso; Rodrigo Becão, Bonifazi e Samir; Larsen, Mandragora, Arslan, Rodrigo De Paul e Zeegelaar; Pereyra e Lasagna.
Desfalques: Fernando Forestieri, Ignacio Pussetto e Stefano Okaka
INTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barellà, Brozovic, Arturo Vidal e Young; Lautaro e Lukaku.
Desfalque: Danilo D'Ambrosio

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