Udinese vence em casa e atrasa conquista do título da Juventus

Pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, a Udinese venceu a Juventus, em casa, por 2 a 1. De Ligt abriu o placar para a Velha Senhora, mas Nestorovski e Fofana viraram a partida para os mandantes.
ATRASOUA Juventus ainda precisa de apenas três pontos para conquistar o Campeonato Italiano. Caso vencesse hoje, conquistaria o título, mas a Udinese atrasou a chegada do troféu à Turim.
FUGIUCom a vitória, a Udinese praticamente escapou do rebaixamento. Os Zebrettes precisam apenas de uma vitória em três jogos para selar sua permanência na Serie A.
COMEÇOU BEM, MAS...De Ligt faz uma grande temporada com a camisa da Juventus. O holandês abriu o placar com um belo gol de fora da área, mas acabou bobeando no final e sendo driblado por Fofana, que balançou as redes para virar a partida.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNo domingo (26), a Udinese visita o Cagliari, às 14h30 (horário de Brasília). No mesmo dia, a Juventus recebe a Sampdoria, às 16h45.