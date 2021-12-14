Udinese, de Samir, goleia o Crotone e avança às oitavas de final da Copa da Itália

O Calcio esteve bem movimentado nesta terça-feira (14/12). Por hora sai de cena o Campeonato Italiano para dar lugar à Copa da Itália. E quem fez muito bem o dever de casa foi a Udinese, do zagueiro Samir, o jogador há mais tempo no elenco, goleando o Crotone por 4 a 0 e garantindo vaga nas oitavas de final. O adversário na luta por um lugar nas quartas será a Lazio.E a equipe de Udine resolveu a classificação ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, o atacante Pussetto abriu o placar. Logo em seguida, aos 28’, o zagueiro De Maio aproveitou cobrança de escanteio para ampliar de cabeça. Aos 41’, Success aumentou, de pênalti. Já na etapa final, o mesmo Pussetto, aos 17’, decretou a goleada.