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Udinese, de Samir, goleia o Crotone e avança às oitavas de final da Copa da Itália

Time domina amplamente o jogo, vence por 4 a 0 e, agora, brigará com a Lazio por uma vaga nas quartas de final
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LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 18:00

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 18:00

O Calcio esteve bem movimentado nesta terça-feira (14/12). Por hora sai de cena o Campeonato Italiano para dar lugar à Copa da Itália. E quem fez muito bem o dever de casa foi a Udinese, do zagueiro Samir, o jogador há mais tempo no elenco, goleando o Crotone por 4 a 0 e garantindo vaga nas oitavas de final. O adversário na luta por um lugar nas quartas será a Lazio.E a equipe de Udine resolveu a classificação ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, o atacante Pussetto abriu o placar. Logo em seguida, aos 28’, o zagueiro De Maio aproveitou cobrança de escanteio para ampliar de cabeça. Aos 41’, Success aumentou, de pênalti. Já na etapa final, o mesmo Pussetto, aos 17’, decretou a goleada.
- Fizemos uma grande partida, daquelas em que tudo dá certo. Fomos muito bem tanto defensivamente quanto ofensivamente. E era uma atuação como essa que o time precisava, pra gente mesmo e para o nosso torcedor, o que dará mais confiança para a sequência da temporada. Temos que reagir também na Liga. Agora é virar a chave porque já temos outro jogo no sábado - disse Samir.
O jogo de sábado (18/12) é contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano. A Udinese vem de um empate em 1 a 1 com o vice-líder Milan, mas se encontra apenas na 15ª colocação, com 17 pontos.
Crédito: SamirédestaquedaUdinese(Foto:FacebookoficialdaUdinese

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