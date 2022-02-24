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Ucraniano do Manchester City se pronuncia: 'Não vamos dar o nosso'

Zinchenko, lateral e meia da equipe de Pep Guardiola, está preocupado com o conflito na Ucrânia após a invasão militar da Rússia pelo lesta da Europa...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 11:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 11:04
Zinchenko, lateral e meia do Manchester City e da seleção ucraniana, se pronunciou após a invasão da Rússia em seu país. Em publicação nas redes sociais, o atleta afirmou que ninguém pode se apropriar do que é da Ucrânia, pois a nação pertence a população.- Todo o mundo civilizado está preocupado com a situação no meu país. Não posso ficar para trás e esforçar-me para mostrar o meu ponto de vista. P áis em que nasci e cresci. O país cujas cores protejo na arena desportiva internacional. O país que estamos tentando glorificar de desenvolver. Um país cujas fronteiras devem permanecer intactas. O meu país pertence aos ucranianos e ninguém jamais será capaz de apropriá-lo. Nós não vamos dar o nosso. Glória à Ucrânia.
Na última quarta-feira, o atacante Yaremchuk, do Benfica, comemorou seu gol no duelo contra o Ajax, pela Champions League, com uma camisa do Brasão de Armas do exército ucraniano. Por outro lado, brasileiros que atuam no país em que acontece o conflito pedem ajuda.
ENTENDA O CASODesde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.
Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.
Crédito: ZinchenkosepronunciouemfavordaUcrâniaecontraaRússia(Foto:PAULELLIS/POOL/AFP

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