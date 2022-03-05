Ucraniano do Manchester City revela: 'Se não fosse pela minha filha, eu estaria lutando'

Oleksandr Zinchenko, jogador do Manchester City, afirmou que estaria lutando pela Ucrânia contra a invasão da Rússia se não fosse pela sua filha. Em entrevista concedida à "BBC Sports" para o ex-atleta Gary Lineker, o 11 desabafou.- Serei honesto: se não fosse pela minha filha e minha família, estaria lá. Tenho muito orgulho de ser ucraniano e estarei com eles o restante da minha vida. Quando você vê as pessoas, como lutam por suas vidas... não há palavras. Conheço as pessoas do meu país, sua mentalidade, preferem morrer e morrerão.
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O polivalente jogador da equipe de Pep Guardiola contou sobre o sofrimento que vem passando há 10 dias por conta do início do conflito.
- Só choro. Já faz uma semana, mas às vezes dirijo até o CT e começo a chorar. Imagine que o lugar onde você nasceu, cresceu, agora é um terreno vazio. Temos que deter a guerra.
Neste domingo, Zinchenko entra em campo pelo Manchester City para encarar o Manchester United. Desde a última semana, a Premier League tem realizado diversas manifestações em apoio à Ucrânia.