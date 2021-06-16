Ucrânia x Macedônia do Norte: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: ROBERT ATANASOVSKI, SERGEI SUPINSKY/AFP/POOL

Depois de perderem seus jogos na estreia da Eurocopa, Ucrânia e Macedônia do Norte voltam a campo nesta quinta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da competição. As equipes se enfrentam na Arena Nacional, em Bucareste, na Romênia, às 10h (de Brasília).

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaUCRÂNIADepois de derrota na estreia para a Holanda, a Ucrânia tenta se recuperar contra a Macedônia do Norte. Antes do jogo, o técnico Andriy Shevchenko pregou respeito ao adversário e disse que sua equipe terá um jogo difícil.

- A Macedônia do Norte merece respeito. Eles têm caráter, têm líderes excelentes e um sistema de jogo bem estabelecido. Quase sempre jogam em 5-3-2 e gostam de contra-atacar. Eles são bons lutadores - disse Shevchenko.

MACDÔNIA DO NORTEAssim como a Ucrânia, a Macedônia do Norte estreou na Eurocopa com derrota (para a Suíça), e busca agora uma vitória para continuar sonhando com a classificação para a próxima fase. Segundo o técnico Igor Angelovski, este é o objetivo.

- Temos de jogar o nosso melhor, isto é a Eurocopa. Só então poderemos conquistar um bom resultado. Viemos para a Euro para chegar às oitavas de final. Quem vencer este jogo vai melhorar suas chances de avançar. Não estamos sentindo nenhuma pressão, estamos motivados e vamos jogar para vencer - disse Angelovski.

+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a EurocopaFICHA TÉCNICA

Ucrânia x Macedônia do NorteEurocopa - Grupo C - Rodada 2

Data e horário: 17/06/2021, às 10h (de Brasília)​Local: Arena Nacional, em Bucareste (ROM)Árbitro: Fernando Andres Rapallini (ARG)Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Diego Yamil Bonfa (ARG)Transmissão: SporTV

Apesar de ser sul-americano, o árbitro argentino Fernando Rapallini será o responsável pela partida. Juntamente com seus auxiliares compatriotas, eles fazem parte de um processo de intercâmbio entre Conmebol e Uefa. Na Copa América, o juiz espanhol Gil Manzano, além dos assistentes Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodríguez, representarão a Europa.

UCRÂNIA (Técnico: Andriy Shevchenko)Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk e Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk e Tsygankov.