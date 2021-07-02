futebol

Ucrânia x Ingaterra: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Gareth Southgate é considerada a grande favorita para o duelo de quartas de final, enquanto Ucrânia é a grande zebra do torneio após fase de grupos ruims...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 13:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2021 às 13:29
Crédito: ANDY RAIN / POOL / AFP
Após grande vitória sobre a Alemanha, a Inglaterra entre com moral para encarar a Ucrãnia pelas quartas de final da Eurocopa neste sábado, às 16h (horário de Brasília). Por outro lado, a adversária do leste europeu é a maior zebra da competição após vencer apenas um jogo na fase de grupos.Equilíbrio atrás e estrela na frente
Apesar de não ter jogado um futebol convincente nas três primeiras partidas, a equipe de Gareth Southgate tem a melhor defesa da competição e ainda não sofreu nenhum gol nesta Eurocopa. O grupo também conta com Sterling vivendo grande fase sendo responsável por três dos quatro gols da equipe no torneio.
> Veja a tabela da Eurocopa
Cuidado com a zebra
Por outro lado, a Ucrânia sofreu gol em todos os jogos, mas tem avançado aos trancos e barrancos. O time de Andriy Shevchenko foi o pior classificado dentre as equipes que participaram das oitavas de final, mas eliminou a Suécia na prorrogação. No entanto, os 30 minutos jogados a mais que a Inglaterra podem pesar na partida.
FICHA TÉCNICA:Ucrânia x Inglaterra
Data e horário: 3/7/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:UCRÂNIA (Técnico: Andriy Shevchenko)Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matvienko; Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk
Desfalques: Artem Besedin e Denys Popov (machucados)
INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Henderson, Shaw; Mount, Kane, Sterling
Desfalques: Nenhum

