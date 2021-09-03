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Ucrânia x França: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Conjunto de Didier Deschamps vem pressionando após empatar com a Bósnia e Herzegovina na última rodada, mas retrospecto fora de casa é favorável...
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Publicado em 

03 set 2021 às 13:01

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 13:01

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Chegou a hora da bola rolar pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Neste sábado, a França, atual campeã mundial, encara a Ucrânia, fora de casa. O jogo acontece no Estádio Olímpico de Kiev, na capital ucraniana, às 15h45 (de Brasília). Saiba as informações do duelo.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022UCRÂNIAAntes da partida, o técnico Oleksandr Petrakov afirmou que a Ucrânia não terá um jogo fácil contra a França, mas que é possível vencer os atuais campeões mundiais. Na última rodada, sua equipe empatou com o Cazaquistão, fora de casa, em 2 a 2.
- Tudo pode acontecer, mas depende de nós. Não devemos ficar irritados com o empate com o Cazaquistão, mas ir além de nossas possibilidades para vencer a França. Não devemos ter medo de ninguém, os franceses são seres humanos como nós - disse Petrakov.
FRANÇAOs franceses chegam à quinta rodada das Eliminatórias com duas vitórias em quatro jogos e vêm de empate contra a Bósnia, na última rodada. Para o jogo deste sábado, Didier Deschamps não terá Mbappé, que se lesionou e será desfalque. O técnico afirmou que só pensa na vitória.
- Nosso objetivo é vencer amanhã. Vamos com a ideia de ganhar, mas sei que o time ucraniano também tem isso em mente. Uma vitória nos permite consolidar a nossa posição. Vamos com essa intenção, igual como fomos ao jogo contra a Bósnia. Todos os jogos são importantes - disse Deschamps.
+ Quais clubes contrataram melhor na janela de transferências na Europa? Veja ranking do LANCE!FICHA TÉCNICA
Ucrânia x FrançaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo D - 5ª Rodada​Data e horário: 04/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico, em Kiev (UCR)Árbitro: Slavko Vincic (SLO)Assistentes: Tomaz Klancnik (SLO) e Andraz Kovacic (SLO)Transmissão: Space e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
UCRÂNIA (Técnico: Oleksandr Petrakov)Pyatov; Mykolenko, Matvienko e Zabarnyi; Karavaev, Shaparenko, Sydorchuk e Sobol; Yarmolenko, Malinovskiy e Yaremchuk.
FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)Lloris; Léo Dubois, Varane, Kimpembe e Digne; Pogba, Rabiot, Coman, Griezmann e Lemar; Benzema.

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