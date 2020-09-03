Ucrânia vence Suíça e assume liderança na Liga das Nações

Nesta quinta-feira, a Ucrânia venceu a Suíça por 2 a 1, em Lviv, pela 1ª rodada do grupo 4 da Liga das Nações. Yarmolenko e Zinchenko marcaram os gols da vitória da Ucrânia. Seferovic descontou para Suíça.
O artilheiro Yarmolenko abriu o placar para os donos da casa, mas Seferovic empatou para os visitantes no final do 1º tempo. No segundo tempo, o lateral Zinchenko, do Manchester City, marcou por cobertura e recolocou a Ucrânia na frente, garantindo a vitória.
Com o resultado, a Ucrânia assume a liderança da chave de forma isolada, já que Espanha e Alemanha empataram em 1 a 1 no outro confronto do grupo.