futebol

Ucrânia vence Suíça e assume liderança na Liga das Nações

Zinchenko, lateral do Manchester City, garantiu a vitória com um lindo gol de cobertura...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 18:44

Crédito: Anatolii STEPANOV / AFP
Nesta quinta-feira, a Ucrânia venceu a Suíça por 2 a 1, em Lviv, pela 1ª rodada do grupo 4 da Liga das Nações. Yarmolenko e Zinchenko marcaram os gols da vitória da Ucrânia. Seferovic descontou para Suíça.
O artilheiro Yarmolenko abriu o placar para os donos da casa, mas Seferovic empatou para os visitantes no final do 1º tempo. No segundo tempo, o lateral Zinchenko, do Manchester City, marcou por cobertura e recolocou a Ucrânia na frente, garantindo a vitória.
Com o resultado, a Ucrânia assume a liderança da chave de forma isolada, já que Espanha e Alemanha empataram em 1 a 1 no outro confronto do grupo.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

