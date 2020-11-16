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Ucrânia e Suíça se enfrentam pela manutenção na Liga A

Em caso de vitória com saldo de gols, donos da casa poderão permanecer.
Vaga de classificação será decidida no jogo entre Alemanha e Espanha...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 16:47

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 16:47

Crédito: Anatolii STEPANOV / AFP
Enquanto a outra partida do Grupo 4 vale a classificação, Ucrânia e Suíça disputam a manutenção no torneio. Valendo o rebaixamento, as duas seleções enfrentam nesta terça-feira (17), em território suíço, às 16h45 (horário de Brasília).NA PARTE DE CIMAA partida vale a manutenção na Liga A da Nations League. A Ucrânia precisa apenas de um empate para permanecer, enquanto a Suíça precisa vencer a partida com saldo de gols.
INVICTOSA seleção suíça não perde em casa há 17 jogos sob o comando de Vladimir Petkovic e conta com a boa fase na Swissporarena para conseguir vencer.
NA IDA...Na primeira rodada da Liga das Nações, a Ucrânia foi quem se deu melhor. Jogando em casa, venceu a Suíça por 2 a 1. Yarmolenko e Zinchenko fizeram os gols dos donos da casa, enquanto Seferovic descontou.

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