Ucrânia e Suíça se enfrentam pela manutenção na Liga A

Enquanto a outra partida do Grupo 4 vale a classificação, Ucrânia e Suíça disputam a manutenção no torneio. Valendo o rebaixamento, as duas seleções enfrentam nesta terça-feira (17), em território suíço, às 16h45 (horário de Brasília).NA PARTE DE CIMAA partida vale a manutenção na Liga A da Nations League. A Ucrânia precisa apenas de um empate para permanecer, enquanto a Suíça precisa vencer a partida com saldo de gols.