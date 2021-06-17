Ucrânia consegue vitória importante em dura partida contra a Macedônia do Norte na Eurocopa

A Ucrânia conquistou uma importante vitória por 2 a 1 contra a Macedônia do Norte pela Eurocopa nesta quinta-feira. Com gols de Yarmolenko e Yaremchuk, a equipe de Shevchenko se recupera da derrota sofrida para a Holanda na primeira rodada e se prepara para enfrentar a Áustria na próxima segunda.PRESSÃO TOTALA Ucrânia começou pressionando e Malinovskiy teve a primeira boa chance ao encontrar espaço de fora da área e bater para boa defesa de Dimitrievski. Aos 27, Yarmolenko recebeu pelo lado esquerdo e finalizou em cima do goleiro. No escanteio, o próprio camisa sete inaugurou o marcador. Aos 33, Yaremchuk recebeu pelo lado direito da área e chutou no cantinho para ampliar o placar.
SEGUNDO TEMPO ANIMADONo primeiro minuto, a Macedônia do Norte armou ataque rápido com Ademi realizando grande jogada, limpando a marcação e finalizando para ótima defesa de Bushchan. Aos nove, Trajkovski recebeu passe de fora da área e finalizou colocado para outra ótima intervenção do goleiro ucraniano. Na sobra, Pandev sofreu pênalti, Alioski perdeu a cobrança, mas não desperdiçou o rebote e diminuiu a diferença.
PERDEU RITMOAos 22, Trajkovski novamente recebeu uma bola da entrada da área e finalizou com veneno para Bushchan mandar para escanteio. A Macedônia do Norte perdeu o ritmo do início da segunda etapa e a Ucrânia teve a chance de matar o jogo. Aos 38 minutos, a equipe de Shevchenko teve um pênalti marcado com o auxílio do VAR, mas Malinovskiy parou em Dimitrievski.