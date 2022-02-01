Uberlândia x Atlético-MG. Onde assisitir, prováveis times e desfalques

Uberlândia e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, às 19h30, no Estádio Parque do Sabiá, na cidade do Triângulo Mineiro, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O Galo vai em busca da sua segunda vitória e da liderança na competição. Está com quatro pontos, dois a menos do que o lider Cruzeiro, que tem seis. Já o Verdão, ocupa a quinta posição, com três pontos e tenta entrar no G4 do torneio. O time do Triângulo quer aproveitar que o alvinegro irá a campo com uma equipe alternativa, já que os principais titulares não foram relacionados pelo técnico Antonio Mohamed. A grande ausência será Hulk, que jogou diante da Tombense, marcando um dos gols na vitória por 3 a 0, sobre o time de Tombos. Ele estreou no Galo justamente diante do Uberlândia, no dia 7 de março do ano passado.