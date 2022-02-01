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futebol

Uberlândia x Atlético-MG. Onde assisitir, prováveis times e desfalques

O Galo vai encarar o time do Triângulo Mineiro com uma equipe alternativa, mantendo o rodizio promovido pelo técnico Antonio Mohamed...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2022 às 19:11
Uberlândia e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, às 19h30, no Estádio Parque do Sabiá, na cidade do Triângulo Mineiro, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O Galo vai em busca da sua segunda vitória e da liderança na competição. Está com quatro pontos, dois a menos do que o lider Cruzeiro, que tem seis. Já o Verdão, ocupa a quinta posição, com três pontos e tenta entrar no G4 do torneio. O time do Triângulo quer aproveitar que o alvinegro irá a campo com uma equipe alternativa, já que os principais titulares não foram relacionados pelo técnico Antonio Mohamed. A grande ausência será Hulk, que jogou diante da Tombense, marcando um dos gols na vitória por 3 a 0, sobre o time de Tombos. Ele estreou no Galo justamente diante do Uberlândia, no dia 7 de março do ano passado.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA UBERL NDIA X ATLÉTICO-MG Data: 2 de fevereiro de 2022Horário: 19h30(de Brasília)Local: Parque do Sabiá, Uberlândia (MG)Árbitro: Igor Junio Benevenuto de OliveiraAssistentes: Guilherme Dias Camilo e Helen Aparecida Gonçalves AraújoOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM UBERL NDIA (Técnico: Chiquinho Lima)
Rafael Roballo; Kellyton, Diego Silva, Bruno Maia e Mateus Mendes; Luanderson, Maicon Souza, David Lazari, Reinaldo e Felipe Pará; Daniel RibeiroDesfalque: Cássio Ortega (lesionado) ATLÉTICO-MG (Técnico:Antonio Mohamed)
Rafael; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello e Arana; Neto, Calebe, Zaracho (Echaporã) e Dylan; Ademir e Fábio Gomes (Sasha)Desfalques: Vargas e Dodô (lesionados)
Crédito: Oduelode2021foioprimeirodeHulk,quenãoestaráemcamponestaquarta-feiranoParquedoSabiá-(PedroSouza/Atlético-MG

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