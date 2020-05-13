TV Gazeta transmite final da Libertadores de 2019 neste domingo

A TV Gazeta irá exibir a retransmissão de um dos jogos mais emocionantes de 2019: a final da Libertadores, entre Flamengo e River Plate, na qual o rubro-negro conquistou seu segundo título da competição. A transmissão começa às 16h deste domingo (17).
A decisão foi disputada no dia 23 de novembro de 2019, em Lima, no Peru, na primeira final de Libertadores em jogo único da história da competição. O River Plate saiu na frente com gol do colombiano Santos Borré, mas a equipe carioca lutou até o fim da partida e conseguiu a virada com dois gols de Gabigol nos minutos finais.
MAIS JOGOS
O gerente de programação da TV Gazeta, Kassius Sipolati, afirmou que, depois de reprisar grandes jogos da Seleção Brasileira, a bola da vez são os grandes confrontos de times cariocas, começando pela histórica final que sagrou o Flamengo campeão. Kassius também reiterou que é uma grande oportunidade para os torcedores reviverem momentos gloriosos de seus times na TV.
"Além da final da libertadores de 2019, na qual o Flamengo foi campeão, serão exibidos também a final da Libertadores de 1998 entre Vasco e Barcelona-EQ, além de Palmeiras e Fluminense, pelo Brasileirão de 2012 e Santos e Botafogo na final do Brasileirão de 1995. Vai ser uma oportunidade única para os torcedores reviverem esses momentos na tela da TV", disse.