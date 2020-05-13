TV Gazeta transmite final da Libertadores de 2019 neste domingo

O Flamengo conquistou a Libertadores sobre o River Plate e se classificou ao Mundial de Clubes Crédito: Fernando Vergara/AP

A TV Gazeta irá exibir a retransmissão de um dos jogos mais emocionantes de 2019: a final da Libertadores, entre Flamengo e River Plate, na qual o rubro-negro conquistou seu segundo título da competição. A transmissão começa às 16h deste domingo (17).

A decisão foi disputada no dia 23 de novembro de 2019, em Lima, no Peru, na primeira final de Libertadores em jogo único da história da competição. O River Plate saiu na frente com gol do colombiano Santos Borré, mas a equipe carioca lutou até o fim da partida e conseguiu a virada com dois gols de Gabigol nos minutos finais.

MAIS JOGOS

O gerente de programação da TV Gazeta, Kassius Sipolati, afirmou que, depois de reprisar grandes jogos da Seleção Brasileira, a bola da vez são os grandes confrontos de times cariocas, começando pela histórica final que sagrou o Flamengo campeão. Kassius também reiterou que é uma grande oportunidade para os torcedores reviverem momentos gloriosos de seus times na TV.